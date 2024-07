Una vera e propria occasione da non perdere vi attende in questi giorni su Amazon, dove potete pensare di acquistare un Apple MacBook Air ad un prezzo estremamente convincente, in quanto potrete investire un quantitativo di denaro non troppo elevato, inferiore ai 1000 euro.

La promozione corrente prevede la possibilità di acquistare un prodotto di alto livello, condito con display Liquid Retina da 13,6 pollici di diagonale, che riesce a garantire prestazioni di ottimo livello, soprattutto in termini di dettaglio, luminosità generale e nitidezza.

Apple MacBook Air: la promozione folle su Amazon

Un notebook dai superpoteri, questo è Apple MacBook Air 2022, il dispositivo che originariamente era stato commercializzato dall’azienda di Cupertino ad un prezzo di listino di 1249 euro, ma che oggi viene proposto al pubblico con uno sconto interessante, pari al 24% del valore originario, potendo scendere a soli 949 euro (sono circa 300 euro in meno). Scopritelo subito a questo link.

Il design resta pressoché invariato rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati parlando di Apple, una scocca realizzata in metallo, completamente opaco che permette di non trattenere le impronte o la polvere, oltre ad essere più che resistente sul lungo periodo ed affidabile.

Il processore è il chip M2, con alle spalle una configurazione che prevede la presenza di 8GB di RAM ed anche di 256GB di memoria interna su SSD (per una maggiore velocità sia nella scrittura che nella lettura). La tastiera è completamente retroilluminata, con illuminazione singola non RGB, e luminosità variabile, può essere regolata sia in modo automatico che manuale dal consumatore stesso.

La spedizione viene sapientemente gestita da Amazon, con consegna in tempi brevissimi direttamente al vostro domicilio, e la possibilità di appoggiarsi alla solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che coprirà tutti i difetti di fabbrica.