iOS 18 è sicuramente l’aggiornamento più atteso del 2024. Si tratta proprio dell’aggiornamento del famoso sistema operativo di Apple, che sbarcherà con molta probabilità nel mese di settembre nel 2024, più o meno in concomitanza con la nuova linea di iPhone.

L’attesa per iOS 18 si fa già sentire da molti mesi e con l’avvicinarsi della data di lancio, gli indizi e i vari rumors si fanno via via più insistenti.

Arrivati a questo punto, però, non si tratta più di sole indiscrezioni, poiché molti dettagli e caratteristiche sono ormai state svelate.

Infatti, il 15 luglio del 2024 è stata rilasciata la prima versione beta del sistema operativo, con cui si è finalmente potuto toccare con mano, Almeno in parte, la rivoluzione che si creerà sui dispositivi Apple con l’arrivo di iOS 18.

iOS 18: tutti i dettagli sulla prima versione beta

Ovviamente, trattandosi di una versione beta, solo alcuni dettagli sono stati svelati, quindi bisogna ricordare che con l’arrivo di iOS 18, ci saranno ulteriori novità che potremmo scoprire soltanto con il lancio ufficiale.

Nell’attesa, però, si è scoperto che alcuni dettagli che si vociferavano già da mesi, hanno trovato l’ufficialità.

Le novità apportate da iOS 18 Beta 1, sono le seguenti:

L’app Messaggi ha subito delle modifiche e dei cambiamenti che riguardano principalmente la possibilità di programmare l’invio di un determinato messaggio in un momento specifico della giornata.

ha subito delle modifiche e dei cambiamenti che riguardano principalmente la possibilità di programmare l’invio di un determinato messaggio in un momento specifico della giornata. La schermata home è stata totalmente ridisegnata, con la possibilità di spostare a proprio piacimento i widget, e di impostare le applicazioni che più utilizzate sulla schermata di blocco schermo.

è stata totalmente ridisegnata, con la possibilità di spostare a proprio piacimento i widget, e di impostare le applicazioni che più utilizzate sulla schermata di blocco schermo. Con la versione beta, inoltre, si potrà avere anche un piccolo assaggio di Apple Intelligence, come la possibilità di personalizzare le emoji, creare delle immagini, e alcuni strumenti per la scrittura e la correzione dei testi.

Per accedere a tutte le novità in arrivo con la versione beta di iOS 18, è necessario iscriversi all’apposito programma beta di Apple tramite le impostazioni del vostro dispositivo.