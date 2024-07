Un prezzo davvero economico e dal risparmio assicurato vi attende in questi giorni su Amazon, dove potete pensare di trovare le Xiaomi Redmi Buds 5, cuffiette di ottima qualità che hanno un costo decisamente ridotto rispetto al listino originale.

Il modello in questione parte con l’offrire all’utente un rapporto qualità/prezzo estremamente favorevole, se pensate infatti che potranno essere vostre con meno di 40 euro. All’interno del device è possibile trovare un driver dinamico da 12,4 millimetri, che supporta anche la cancellazione attiva del rumore, ma solo ed esclusivamente in chiamata (non il classico ANC che troviamo altrove).

Xiaomi Redmi Buds 5: che sconto assurdo su Amazon

Le Xiaomi Redmi Buds 5 sono cuffiette veramente economiche, infatti il loro prezzo consigliato è di 39,99 euro, ed al giorno d’oggi è davvero difficile pensare di poter risparmiare ulteriormente sul loro acquisto, se non con l’ultima pazzia di casa Amazon. La promozione attivata in questi giorni prevede una riduzione effettiva del 10%, che corrisponde a circa 4 euro, per arrivare a poter spendere solamente 35,99 euro. Premete qui per l’acquisto.

Realizzate interamente in plastica, presentano una colorazione bianca con finitura lucida, che purtroppo tende a sporcarsi facilmente, ma che allo stesso tempo riesce a garantire una discreta resistenza ed affidabilità sul lungo periodo. Gli utenti che le acquisteranno potranno fare affidamento su 3 modalità di utilizzo, con vari livelli di trasparenza, per non perdere mai nemmeno un suono ambientale. La potenza delle cuffiette resta essere più che sufficiente, il volume massimo che si può raggiungere è elevato, e soddisfacente anche per un utilizzo in aree particolarmente animate e rumorose.

La consegna è diretta al vostro domicilio in tempi veramente molto brevi, è gestita da Amazon stessa con garanzia di 2 anni.