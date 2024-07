La sicurezza online è diventata un tema di estrema rilevanza. Ancor più con la diffusione delle notizie riguardanti numerosi truffe ai danni degli utenti. A tal proposito, WhatsApp ha introdotto diverse funzionalità per proteggere i suoi fruitori. Nello specifico, gli interventi mirano a bloccare i tentativi di spam, phishing e altri casi di cybercriminalità.

Tra le innovazioni in arrivo c’è la “scheda di contesto” per i gruppi. Quest’ultima fornisce agli utenti informazioni cruciali prima di unirsi a un gruppo. Tra cui l’identità del creatore, la data di realizzazione e una breve descrizione. Ciò permette agli utenti di valutare subito la legittimità del gruppo. Per poi prendere decisioni informate e proteggere la propria privacy.

WhatsApp interviene per combattere i gruppi spam

In aggiunta, è stato introdotto un nuovo tasto. Quest’ultimo permette agli utenti di abbandonare rapidamente un gruppo quando lo desiderano. Il tasto sarà accompagnato da un link. Quest’ultimo fornisce ulteriori informazioni sui tool di sicurezza disponibili su WhatsApp. Con tali modalità, la piattaforma fornisce ai suoi utenti le risorse necessarie per proteggersi.

Meta ha sviluppato suddette funzioni con l’obiettivo di migliorare l’esperienza sulla sua app. Inoltre, mira a ridurre i rischi associati alla cybercriminalità. Quest’ultimi, come anticipato, sono aumentati con il proliferare delle frodi attraverso le chat singole e di gruppo. Suddette misure concrete mirano a garantire che WhatsApp resti un ambiente sicuro per tutti, proteggendo la sicurezza e la privacy degli utenti durante le conversazioni e lo scambio di informazioni sensibili.

I nuovi strumenti si integrano con altre iniziative già adottate da WhatsApp. Tra cui l’avviso agli utenti quando ricevono messaggi da numeri non salvati nei loro contatti. Con tale strumento è possibile aggiungere il nuovo numero in rubrica, bloccarlo o eliminare la conversazione direttamente. Si tratta di una funzionalità ora estesa anche alle chat di gruppo. Tale approccio proattivo mira a prevenire situazioni di frode e a garantire che ogni utente possa interagire in modo sicuro all’interno della piattaforma.