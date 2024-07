TIM sfodera le POWER con 300 GB in 5G contro Iliad e i virtuali

TIM ha avuto qualche problema negli ultimi anni. Purtroppo la sua politica con rimodulazioni di prezzo periodiche ha condotto le persone a scegliere soluzioni fisse di altri gestori. Adesso però la situazione sarebbe cambiata, in quanto il provider italiano avrebbe deciso di mettere in gioco diverse proposte straordinarie, come quelle che già nel 2023 avevano dominato.

In questo momento rientrare in TIM conviene eccome, soprattutto per via della linea Power piena di offerte mobili. Per la precisione ce ne sono tre tutte diverse tra loro e soprattutto interessanti per via dei contenuti che forniscono. Il prezzo è sempre invitante: si parte da cifre davvero bassissime e si arriva ad un massimo di 9,99 € mensili. È in questo modo che ora si può risparmiare avendo tutto ma anche una rete straordinaria, in quanto quella del gestore è una delle migliori in Europa. Dopo aver visto queste offerte sono stati tantissimi gli utenti a fare il percorso inverso. Al momento le offerte sono tutte ancora disponibili.

TIM, offerte ancora una volta le migliori Power: ecco fino a 300 giga al mese

Tutte le nuove offerte Power di TIM offrono minuti senza limiti e 200 messaggi al mese. La Special arriva a 300 giga in 5G con 9,99 € al mese, la Iron a 150 giga in 4G con 6,99 € al mese ed infine la Supreme Easy arriva a 200 giga in 4G con 7,99 € al mese.

Tutte queste offerte che TIM mette a disposizione sono ovviamente limitate solo ad alcuni utenti. Il colosso vuole infatti sfidare da vicino i gestori virtuali e Iliad ed è per questo che destina alle sue Power solo a coloro che provengono da tali realtà. C’è un’offerta che riguarda solo il primo mese e tutti coloro che scelgono una delle tre soluzioni appena descritte. Questa consiste nella prima mensilità totalmente gratuita. La scelta ora è solo ed esclusivamente degli utenti.