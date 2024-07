Tutti gli utenti connessi a Internet ogni giorno sono esposti a un pericolo costante che mette a serio rischio la loro incolumità digitale e che cerca ogni giorno di colpire il maggior numero di utenti possibile, stiamo parlando delle truppe online, fenomeno che negli ultimi anni e incredibilmente dilagato grazie ovviamente alla diffusione di Internet che con la propria rete capillare consente di raggiungere praticamente chiunque.

Come prevedibile le truffe online hanno come obiettivo quello di danneggiare le vittime, cercando di carpire dati di primaria importanza che devono restare assolutamente confidenziali come le password per gli account social i codici di accesso bancari per accedere all’Internet banking della vittima.

Ovviamente le modalità di truffa sono molteplici e variegate e sfruttano vari canali di comunicazione per mettersi in contatto con la vittima e procedere con il piano ideato dai truffatori.

Truffa su WhatsApp arriva in Italia

A quanto pare l’ultima frontiera nel mondo delle truffe online è diventata la nota piattaforma di messaggistica tinte verdi, sembra infatti che ultimamente i truffatori abbiano scelto WhatsApp come canale di comunicazione tramite il quale entrare in contatto con le vittime, in Italia infatti si sta diffondendo una nuova Truffa che esordisce con un messaggio in arrivo da un numero sconosciuto con uno strano prefisso che recita “Ciao”, messaggio che per ora rappresenta soltanto l’inizio, infatti in caso di risposta i truffatori inizieranno la loro opera di ingegneria sociale invogliando la vittima a seguire delle istruzioni promettendo dei guadagni facili e immediati, istruzioni che però la porteranno a consegnare i propri dati sensibili come i codici di eccesso in banca.

Se avete ricevuto anche voi questo messaggio, il consiglio da seguire per evitare qualsiasi tipo di problema è molto semplice, cestinatelo immediatamente senza pensarci due volte, ovviamente non scrivete nessun tipo di informazione sulla vostra persona.