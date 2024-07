A partire dal 1° settembre, TIM introdurrà un aumento sui costi delle fatture cartacee per i clienti di rete fissa. L’azienda ha comunicato che i nuovi addebiti varieranno tra 1,05 e 1,95€. Ciò a seconda dell’importo totale della fattura. A questo si aggiungerà il costo fisso di 4,95€ IVA inclusa già previsto per la sua ricezione. Questo cambiamento riflette una misura adottata dall’azienda per contrastare l’incremento dei costi di gestione. Ma soprattutto dell’impatto ambientale derivante dalla stampa e spedizione delle bollette. Per i clienti, ciò potrebbe tradursi in una spesa annuale aggiuntiva di circa 60€.

TIM: opzioni per la risoluzione del contratto e gestione delle rate

Per evitare questi costi supplementari, TIM offre però l’opportunità di passare al servizio di fatturazione elettronica gratuito. Quest’ultimo è denominato “Conto online”. Coloro che sono interessati a questa opzione possono attivare il servizio tramite l’Area Clienti online. Oppure contattando il Servizio Clienti al numero 187. In tal modo, si eliminano tutti i prezzi associati alla fattura cartacea. Oltre ad essere ovviamente una soluzione più ecologica. TIM ha quindi informato i propri utenti di questa novità. Invitandoli a considerare il passaggio al formato digitale per evitare l’aumento delle spese.

Per chi, invece, non accetta il nuovo adeguamento delle condizioni contrattuali, TIM ha previsto la possibilità di recedere dal contratto. Il tutto senza incorrere in penali. Purché la comunicazione avvenga entro il 1° ottobre 2024. La disdetta può essere effettuata attraverso l’AreaClienti MyTIM o inviando una PEC. Nel caso in cui i clienti decidano di rescindere il contratto mentre sono ancora in corso dei pagamenti rateali per dispositivi come modem, hanno la facoltà di scegliere se restituire l’apparecchio o continuare a onorare le rate previste. Qualora si opti per la restituzione, bisognerà spedire l’articolo entro 30 giorni dal recesso. Al di là di tutto, se siete comunque interessati ad attivare una delle offerte fisso mobili che il suddetto operatore mette a disposizione, potete consultare il suo sito web ufficiale. Da qui tra le varie promozioni proposte troverete sicuramente quella che soddisfa maggiormente le vostre esigenze e bisogni di telefonia.