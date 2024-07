WhatsApp consentirà lo scambio di file come AirDrop di Apple

Non è mai stato un segreto che la volontà di WhatsApp fosse quella di riuscire ad eguagliare le funzionalità proposte dei sistemi operativi. Sono ormai diversi mesi che il colosso sta lavorando per offrire una nuova funzionalità di condivisione file, almeno per il momento agli utenti Android. La prima prova che si parlò di tale eventualità, fu lo scorso mese di aprile.

Ma perché non si parla di Apple e degli iPhone? A causa delle limitazioni dell’ecosistema iOS che tutti conoscono, portare la stessa funzionalità di condivisione sugli iPhone avrebbe richiesto una strategia molto differente. Fortunatamente, sembra che WhatsApp abbia trovato il modo giusto per rendere possibile la condivisione dei file tramite app in modo simile ad AirDrop.

WhatsApp come AirDrop: gli utenti potranno inviarsi file anche offline

Il team di WABetaInfo, testata molto vicina a WhatsApp, ha scoperto nell’ultimo aggiornamento beta per iOS, il numero 24.15.10.70, che la stessa funzionalità testata per Android è in fase di test anche per Apple.

Con questa nuova funzionalità gli utenti iOS potranno condividere file con le persone vicine usando WhatsApp. Tuttavia, è stato necessario implementare la funzione in maniera differente a bordo di iOS: è infatti obbligatorio scansionare un codice QR per iniziare a ricevere i file condivisi. Android invece utilizza un metodo di rilevamento dei dispositivi nelle vicinanze che non comporta alcun tipo di passaggio aggiuntivo.

Secondo quanto riportato in queste ultime ore, la funzionalità di condivisione file che WhatsApp ha in mente è ancora nelle prime fasi di test. L’app potrebbe dunque ancora cambiare in modo significativo alcuni aspetti di questa nuova feature.

Essendo un aggiornamento al momento solo in beta, c’è la piccola possibilità che WhatsApp non implementi mai il tutto in pianta stabile ma in genere non accade. Ci saranno di sicuro nuovi aggiornamenti in merito durante le prossime settimane che tenderanno a sbrogliare questa folta matassa.