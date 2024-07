Lo scorso mese di giugno, il produttore tech Realme aveva presentato in veste ufficiale sul mercato il nuovo Realme Narzo N63. Tuttavia, sembra che l’azienda sia quasi pronta per annunciare un altro dispositivo di questa serie, almeno per il mercato indiano. Il device in questione è il prossimo Realme Narzo N61. Nel corso delle ultime ore, in particolare , l’azienda ha rivelato ufficialmente la data del suo annuncio sul mercato mobile.

Realme Narzo N61 sarà annunciato in veste ufficiale il prossimo 29 luglio 2024

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Realme ha svelato la data del debutto ufficiale del suo nuovo Realme Narzo N61. Quest’ultimo, in particolare, sarà annunciato il prossimo 29 luglio 2024 durante un evento dedicato. Questo nuovo smartphone si distinguerà dagli altri per alcune caratteristiche di rilievo.

Come è possibile notare dal teaser pubblicato dall’azienda, questo smartphone sarà realizzato per essere molto resistente. L’azienda lo ha infatti dotato del così denominato Armor Shell Protection, che dovrebbe quindi garantire una buona resistenza alle cadute. Oltre a questo, lo smartphone potrà inoltre vantare la presenza della certificazione di impermeabilità IP54.

Per il resto questo è quello che ha confermato l’azienda su questo nuovo dispositivo. Dall’immagine teaser appena pubblicata, possiamo comunque notare la presenza di una backcover con una rifinitura opaca e con una colorazione sul celeste. Sulla parte posteriore dello smartphone, saranno poi presenti due sensori fotografici posti in due moduli di forma cicircolare.

Dato che il debutto ufficiale è ormai vicino, è molto probabile che l’azienda pubblichi ulteriori teaser ufficiali. Ricordiamo che questo smartphone dovrebbe essere comunque simile al fratello Realme Narzo N63 annunciato sul mercato qualche tempo fa. Quest’ultimo, in particolare, è alimentato dal soc Unisoc Tiger T612. A differenza del nuovo modello, a bordo di questo device sono poi presenti tre sensori fotografici posteriori accompagnati da un piccolo flash LED.