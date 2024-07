Apple Vision Pro: le novità più spettacolari di VisionOS 2

Apple Vision Pro è un prodotto hardware del tutto nuovo ed ha ancora bisogno di tempo e affinamenti per raggiungere la piena maturità. Il colosso di Cupertino sta lavorando intensamente per migliorare il software, noto come VisionOS, e la prossima versione promette di rivoluzionare l’esperienza d’uso con due funzionalità chiave.

Per massimizzare la produttività, Apple ha lanciato la funzione “Mac Virtual Display”, che consente di usare il Vision Pro come display esterno virtuale per un Mac. Con VisionOS 2, questa funzione sarà potenziata con l’integrazione della modalità ultra-wide. Le finestre diventeranno molto più grandi, occupando tutta la visuale offerta dal display. Sarà come avere due monitor 4K in contemporanea, ma in modo virtuale, migliorando significativamente l’area di lavoro disponibile per gli utenti.

Le novità per il visore Apple non si fermano

Altra novità riguarda l’aumento della risoluzione del display virtuale, una caratteristica molto richiesta dagli utenti. Attualmente, la risoluzione del Vision Pro è stata criticata da molti consumatori, ritenendola insufficiente. Con VisionOS 2, invece, Apple va in avanti, rendendo lo schermo del visore una valida alternativa ai monitor tradizionali. Non è ancora chiaro se queste innovazioni saranno disponibili immediatamente con il rilascio di VisionOS 2 o se arriveranno successivamente con aggiornamenti correttivi, come VisionOS 2.1 o 2.2, previsti rispettivamente per ottobre e dicembre.

Il Vision Pro ha un’interfaccia utente impressionante, che non richiede l’uso di un controller. L’intero sistema ruota attorno al riconoscimento dei movimenti degli occhi e delle mani dell’utilizzatore. Per renderlo uno strumento ancora più utile, Apple lo ha reso compatibile con le tastiere Bluetooth, sebbene solo in determinati scenari. Il prossimo aggiornamento permetterà l’uso delle tastiere anche durante la visualizzazione di contenuti immersivi o all’interno di app specifiche sviluppate per la realtà aumentata. Inoltre, arriverà il supporto completo ai mouse di tutti i brand, e non solo al Magic Trackpad. Grazie al VisionOS 2, Apple dimostra di voler migliorare continuamente l’esperienza d’uso del suo prodotto, rendendolo sempre più versatile.