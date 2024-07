Nuovi Google Pixel: le funzioni AI più avanzate

Gli utenti che scelgono uno smartphone o un tablet di Google non lo fanno solo per il design o le specifiche tecniche, ma anche per la tecnologia insita nei dispositivi tanto avanzati tecnologicamente. Oltre alla tecnologia, però, in molti scelgono questi device perché sanno di poter far apporto continuo al supporto software e alle funzionalità esclusive offerte dal gigante di Mountain View. Google ha proprio da qualche giorno tenuto ad evidenziare in particolar modo quali sono le sue innovazioni più importanti per questi dispositivi basate sull’intelligenza artificiale, capaci di arricchire l’esperienza quotidiana dei loro proprietari.

Il potere nelle proprie mani dell’IA con un Google Pixel

Tra le novità presentate su cui molti avranno già puntato gli occhi o di cui avranno letto c’è Gemini. Si tratta di un’applicazione che può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store. Con Gemini, gli utenti possono ottenere assistenza per pianificare viaggi, per spiegare concetti complessi su cui non sono ferrati o anche più semplicemente ricevere suggerimenti su varie attività. Questo è possibile proprio grazie all’intelligenza artificiale generativa creata da Google stesso.

Un’altra funzione innovativa è Magic Audio Eraser, disponibile sui modelli Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel 8a. Con questa funzione particolare gli utenti che hanno la fortuna di avere uno di questi smartphone possono modificare i video tramite Google Foto, riducendo i rumori di sottofondo indesiderati. Questa tecnologia è particolarmente utile per migliorare la qualità audio dei video e salvare al meglio i ricordi delle proprie avventure raccolti con la camera dei device. Una delle funzionalità AI più popolari è però sicuramente Cerchia e cerca. Essa permette di toccare, evidenziare o cerchiare qualsiasi punto dello schermo per ottenere informazioni aggiuntive senza dover passare da un’app all’altra e magari perdere tempo.

L’intelligenza artificiale è stata integrata da Google anche nella tastiera Gboard. Questa funzione invece consente di correggere errori di battitura, grammaticali e di punteggiatura con un solo e semplice tocco, evitando possibili figuracce. Grazie a queste avanzate funzionalità AI, Google continua a dimostrare il suo impegno nell’offrire il meglio delle esperienze innovative ai suoi utenti, confermando come sempre la sua leadership nel settore della tecnologia.