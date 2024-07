Instagram sta per compiere un ulteriore passo verso una trasformazione radicale del modo di interagire con i contenuti. La novità più recente riguarda l’espansione della funzione delle Note. Quest’ultime sono state introdotte alcuni mesi fa e finora erano limitate alla condivisione di brevi pensieri. Si tratta, insomma, di status temporanei visibili solo a una selezionata cerchia di amici. Ora, però, tale funzionalità sta per espandersi e integrarsi anche nei reel e nei post del feed.

Cosa significa? In pratica, sarà possibile arricchire foto e video con commenti più personali. Il tutto con la possibilità di decidere con precisione a chi mostrarli. Si potrà scegliere se rendere le proprie riflessioni visibili solo ai contatti più stretti, oppure estenderle a tutti. Tale approccio consente di giocare con la privacy in maniera più articolata. Il tutto per creare cerchi di condivisione che possono essere personalizzati a seconda delle esigenze.

Novità in arrivo per le Note su Instagram

Con suddetto aggiornamento, si introdurrà un metodo innovativo per commentare i contenuti degli altri. Con la possibilità di dirigere i propri pensieri verso una cerchia selezionata di follower. I commenti speciali appariranno sotto forma di piccole “bolle” che fluttuano sopra i reel e i post, aggiungendo un ulteriore livello di interazione. La caratteristica distintiva dei nuovi commenti è la loro natura effimera. Simili alle note temporanee già esistenti, i commenti scompariranno dopo un massimo di tre giorni. A meno che l’autore non decida di modificarli o eliminarli prima.

Tali note temporanee appariranno come piccole bolle visibili durante la navigazione dei contenuti. Inoltre, sarà possibile taggare altri utenti in questi commenti speciali, attirando così la loro attenzione su video o immagini specifici.

Non mancano le preoccupazioni. Alcuni utenti sono già scettici riguardo alla possibilità di ricevere Note che potrebbero rimanere invisibili al proprio occhio, soprattutto per il rischio di commenti sgradevoli o episodi di bullismo. Instagram dovrà affrontare queste sfide e dotarsi degli strumenti necessari per garantire un utilizzo sicuro e positivo di questa nuova funzionalità.