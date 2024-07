Fiat innalza una nuova era: arrivano la Grande Panda e la Pandina

Il 14 giugno scorso è stato un giorno importante per Fiat. La società ha completato finalmente la realizzazione della prima gamma della nuova Fiat Grande Panda di quest’anno. La creazione di questa versione non è solo stata dettata da una voglia di innovazione ma anche dalla necessità di soddisfare le nuove normative sugli ADAS che hanno rese obsolete le Panda attuali.

La nuove Fiat Panda saranno disponibili in tre varianti distintive. Il modello base, erede dell’attuale Panda ibrida, cioè la “Classic”. Questa versione sarà la primaria, il centro della gamma Panda. Essa riuscirà ad offrire una nuova esperienza di guida ma con la stessa sicurezza che ha sempre contraddistinto i modelli Fiat.

Fiat continua con le Panda ma cambia dimensione

Accanto alla Classic, Fiat introdurrà la “Pandina”, destinata a sostituire la Panda Cross ma solo in una fase temporanea. Questa versione infatti è stata realizzata per soddisfare coloro che cercano una city car versatile con un tocco di robustezza ma che non possono più acquistare la Cross. Si tratta di una vettura ideale non solo per l’uso quotidiano in città ma anche per qualche piccola avventura.

L’11 luglio, Fiat presenterà ufficialmente la Fiat Grande Panda. Questo modello rappresenta una svolta significativa, essendo il primo della gamma a montare un motore completamente elettrico. Il nome “Grande Panda” sarà utilizzato principalmente a fini di marketing? Probabilmente. Magari seguiranno la linea adottata con la Grande Punto e manterranno al contempo il nome “Panda”.

All’evento di presentazione dell’11 luglio, gli appassionati e i potenziali acquirenti avranno finalmente l’opportunità di scoprire tutte le caratteristiche e i dettagli della nuova Grande Panda, inclusi i prezzi. Questo nuovo modello combinerà alla perfezione il carattere distintivo della Panda e le esigenze moderne della mobilità e della legalità. Fiat si prepara a lanciare una Panda completamente rinnovata, pronta a conquistare il cuore degli automobilisti con il suo design rinnovato, la sua tecnologia avanzata ed un’impronta ecologica sempre più dominante.