Vodafone Silver, cosa c'è nelle offerte più incredibili di luglio 2024

Vodafone sta cercando di riprendersi la vetta delle classifiche di gradimento e lo sta facendo con delle proposte già viste. Ovviamente ci sono anche delle altre opportunità da prendere al volo, come quelle legate ai servizi del gestore.

Sono davvero moltissime le offerte che stanno portando gli utenti a pensare tanto alla loro esperienza presso il loro gestore di fiducia. Come si è visto tantissime volte, più utenti hanno l’inflessione a cambiare facilmente durante l’anno e anche questa volta sarà così. Per quanto riguarda Vodafone il percorso però sarà inverso in questo frangente, siccome il gestore rosso ha lanciato delle nuove offerte.

Vodafone: ecco cosa c’è nelle offerte Silver del momento

In questo momento le migliori offerte che stanno circolando sul panorama della telefonia mobile italiana sono due e appartengono a Vodafone. Soprattutto per la qualità, queste due soluzioni riescono ad ammaliare gli utenti fino a farli tornare sui propri passi. La prima soluzione mobile disponibile, quella da 7,99 € al mese, garantisce al suo interno minuti senza limiti e 200 messaggi con 100 giga in 4G.

La seconda offerta è praticamente simile, in quanto i minuti e messaggi sono uguali ma ci sono 150 giga in 4G per 9,99 € al mese.

Vodafone batte la concorrenza senza problemi e lo fa con tutte le sue migliori offerte ma quello che conta sono anche i servizi disponibili. Gli utenti che infatti reputano pochi i giga presenti nelle due offerte appena descritte, possono aumentarne il corrispettivo. Basta infatti sottoscrivere il servizio gratuito per la ricarica automatica mensile chiamato SmartPay. Sarà proprio in questo modo che si potranno ottenere 50 giga supplementari da aggiungere tutti i mesi.

Le offerte di Vodafone inoltre sono dedicate solo ed esclusivamente ad alcuni gestori. Il colosso vuole mirare solo a coloro che provengono da Iliad o da uno dei tanti gestori virtuali. Chi sottoscriverà le offerte Silver potrà avere inoltre un primo mese in promozione a soli 5 €.