Vodafone e CoopVoce hanno le migliori offerte: si arriva a 200 GB

È ancora una volta Vodafone il gestore che dovrà essere battuto questa volta per riuscire a guadagnare la leadership assoluta. L’azienda anglosassone è riuscita a mettere in un angolo tutte le altre, proponendo ancora una volta le sue offerte Silver. Fatte di tanti contenuti ma soprattutto di qualità e convenienza, queste sono due.

Entrambe sembrano essere molto simili ma in realtà c’è differenza tra loro, sia per quanto concerne il prezzo che per quanto riguarda i contenuti interni. Vodafone offre anche un’altra soluzione, ovvero quella di aggiungere dei giga senza dover pagare nulla in più.

Vodafone Silver in promo: ecco le due offerte che battono CoopVoce

La prima offerta costa solo 7,99 € al mese e consente di avere minuti senza limiti con 200 messaggi. Non manca la connessione ad Internet disponibile con 100 giga in 4G. La seconda offerta aumenta leggermente di prezzo siccome costa 9,99 € mensili. Questa Silver di Vodafone garantisce agli utenti la possibilità di avere minuti illimitati, 200 messaggi e 150 giga in 4G.

Le persone che credono che questi giga non siano abbastanza per la loro esperienza, possono rifarsi ad una soluzione gratuita. Secondo quanto riportato ufficialmente da Vodafone, scegliendo il servizio di ricarica automatica che tutti chiamano SmartPay, ci sarebbe un regalo da accumulare sui giga già disponibili nelle promo. Scegliendo infatti questo servizio gratuito, gli utenti che sottoscrivono una delle Silver possono aggiungere 50 giga tutti i mesi.

Ci sono da discutere due aspetti principali per queste due offerte di Vodafone: il gestore di provenienza e il primo mese in offerta. Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, chiunque dovesse riuscire a sottoscriverne una delle tre, potrà pagare il primo mese solo 5 €. Per quanto riguarda invece il gestore di provenienza, Vodafone ha deciso di riservare queste offerte solo ed unicamente a coloro che provengono da realtà come Iliad e quelle relative ai gestori virtuali.