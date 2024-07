Il panorama della telefonia mobile è quanto mai variegato. Al giorno d’oggi esistono infatti sul territorio italiano un numero piuttosto elevato di operatori telefonici, tra cui anche quelli virtuali. Uno di questi è l’operatore telefonico Lyca Mobile. Quest’ultimo soggiorno costantemente il suo catalogo e, per questi mesi estivi, anche questo operatore sta proponendo diverse offerte di rilievo dotate anche del supporto alle reti 5G. Vediamo qui di seguito alcune di queste offerte.

Lyca Mobile stupisce con tante nuove offerte a basso costo con supporto al 5G

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha aggiornato il suo catalogo con tante offerte davvero strepitose. Come già accennato in apertura, per questi mesi estivi gli utenti potranno infatti scegliere tra una vasta proposta. Una delle novità introdotte da poco tempo dall’operatore sono le nuove offerte di rete mobile dotate del supporto alla connettività 5G.

Una di queste offerte è la nuova Lyca Mobile Port In 5G 150. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G.

Oltre a questo, il bundle dell’offerta include ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms senza limiti verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a soli 7,99 euro al mese. C’è poi disponibile anche l’offerta mobile Lyca Mobile Port In 200. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione addirittura fino a 200 GB di traffico dati per navigare senza pensieri anche con connettività 5G.

Anche per questa offerta, rimangono disponibili ogni mese minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Per questa offerta, il costo sarà pari a 9,99 euro. Per tutti coloro che vogliono esagerare con i giga, è poi disponibile l’offerta mobile denominata. Lyca Mobile Port In 250.