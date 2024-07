Le nuove funzionalità di Apple Maps in iOS 18 stanno attirando l’attenzione degli utenti. Nelle versioni Beta del nuovo sistema operativo, è stata introdotta una modifica significativa. Ovvero i luoghi di interesse nelle vicinanze ora sono segnalati con icone più grandi e ben visibili. Questa novità ha suscitato diverse interpretazioni tra gli utilizzatori. Alcuni ritengono che Apple abbia scelto di promuovere in modo più efficace i luoghi sponsorizzati, suggeriti in base ai gusti e alle preferenze degli utenti. Le icone di dimensioni maggiori, rispetto al passato, e i colori vivaci utilizzati per rappresentarle, rendono questi punti di interesse molto più appariscenti sulla mappa. Favorendo così un potenziale incremento delle visite a tali luoghi.

Il futuro di Apple Maps e altre novità di iOS 18

Questa strategia, secondo alcuni, potrebbe rappresentare una nuova fonte di entrate per Apple. In quanto trasformerebbe AppleMaps in una piattaforma più commerciale, simile a Google Maps. La quale già utilizza ampiamente la pubblicità mirata. Altri utenti, invece, vedono in questa scelta un intento più pratico. Secondo loro, l’obiettivo del colosso di Cupertino non è spingere direttamente gli utenti a visitare questi luoghi. Ma piuttosto facilitare la navigazione. Avere icone più grandi per caffetterie, supermercati e altri punti di riferimento lungo il percorso può aiutare a orientarsi meglio. Soprattutto a comprendere le svolte da effettuare, rendendo l’esperienza di guida più intuitiva che mai.

La risposta definitiva sul motivo dietro questa scelta potrebbe arrivare solo nei prossimi mesi, quando iOS 18 sarà ufficialmente lanciato in autunno. Per ora, possiamo solo speculare sulle intenzioni di Apple. Anche se le prime reazioni indicano che la novità ha già diviso gli utenti.

Oltre alle novità nelle mappe, iOS18 porterà con sé altre migliorie interessanti. Tra cui una versione aggiornata di AppleCarPlay. La quale promette di offrire un’esperienza di guida ancora più integrata e interattiva. Ad ogni modo la Beta di iOS 18 è attualmente in fase di test. In più le aspettative sono alte per le nuove funzionalità che saranno rese disponibili al pubblico. In attesa del rilascio ufficiale, gli utenti possono seguire le evoluzioni e prepararsi a sfruttare al meglio le novità offerte dal nuovo sistema operativo di Apple.