TIM Power: 3 offerte super con 300 GB in 5G e un regalo

Come può un utente cambiare così tante volte gestore durante un solo anno? Il discorso ad oggi è più semplice di quello che sembra, dal momento che la situazione riguarda davvero tutti. Le persone sono esauste di essere sottoposte a continui aumenti di prezzo e quando vedono un provider che offre loro una soluzione più vantaggiosa, sia in termini di contenuti che in termini di prezzo, non ci pensano due volte ad effettuare il cambio di operatore. A testimoniare il tutto più di tutti è TIM, gestore italiano per eccellenza che ha visto scappare numerose persone.

TIM batte ancora nettamente la concorrenza con le sue offerte, ecco la gamma Power

Numerosi utenti hanno abbandonato la nave per via delle rimodulazioni ma ora sono tornate le offerte migliori di TIM con prezzi stratosferici.

Al primo posto ecco la famosissima Power Iron, un’offerta mobile che costa mensilmente solo 6,99 €. Internamente gli utenti possono avere il beneficio di trovare minuti illimitati verso tutti con 200 messaggi verso tutti e 150 giga di traffico dati in 4G.

Segue come sempre l’altra offerta della linea, ovvero la Power Supreme Easy. Con un prezzo mensile che equivale a 7,99 €, l’offerta garantisce gli stessi minuti e gli stessi messaggi ma con 200 giga in 4G per il traffico dati.

Al terzo ed ultimo posto ma non per importanza, ecco la Power Special, un’offerta mobile con all’interno addirittura 300 giga in 5G per navigare. Anche qui ci sono sempre i soliti minuti e messaggi con un prezzo finale di 9,99 € al mese.

Gli utenti che vogliono scegliere TIM con una di queste due offerte devono rispettare un requisito fondamentale: devono provenire necessariamente da Iliad o da un gestore virtuale. Sono queste infatti le aziende che TIM vuole attaccare in questa fase. Solo per il primo mese poi non ci sarà nulla da pagare in quanto sarà il gestore ad offrire.