WhatsApp: arrivano gli username, ora il numero potrà essere nascosto

L’unico intento di WhatsApp negli ultimi anni è stato quello di crescere senza lasciare spazio alla concorrenza, la quale infatti ha potuto veramente poco. Secondo quanto riportato il colosso della messaggistica è riuscito nel suo intento di distanziare la concorrenza quanto basta per non avere più paura di essere superato. Uno dei grandi meriti di WhatsApp è sempre stato quello di tenere alla privacy dei suoi utenti e l’azienda lo sta dimostrando anche ultimamente con alcuni dei suoi programmi per il futuro prossimo.

Secondo quanto riportato infatti WhatsApp avrebbe finalmente deciso di introdurre gli username. È proprio in questo modo che tutti gli utenti potranno tenere ben nascosto il proprio numero di telefono, evitando che le persone possano risalire a loro utilizzandolo. Con questo nuovo metodo dunque si aprirà una nuova era all’interno della celebre piattaforma di messaggistica. In poche parole tutto ciò non consisterà altro che in quello che Telegram ha fatto vedere in questi anni.

WhatsApp pronta ad introdurre gli username: è addio all’obbligatorietà dei numeri di telefono

Gira ormai da diversi giorni la voce che WhatsApp avrebbe approntato il nuovo aggiornamento che riguarda l’introduzione degli username. La piattaforma di messaggistica istantanea più famosa al mondo si sta preparando per raggiungere un nuovo tassello utile a salvaguardare la privacy dei suoi utenti.

Sarà proprio in questo modo che, da quando verrà introdotta la nuova feature, le persone potranno dare il loro username e non il numero di telefono per essere aggiunte su WhatsApp. Così facendo si eviterà di fornire il numero di telefono agli sconosciuti, dandogli solo un nome creato appositamente per l’applicazione. Sarà molto più semplice dunque gestire i rapporti ma anche per gli utenti cercare quelle persone di cui hanno bisogno su WhatsApp. Al momento non si sa quando la funzionalità verrà introdotta, ma sembra essere tutto ormai in dirittura d’arrivo.