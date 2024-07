Manca ormai poco all’attesissimo evento “Made by Google” del 13 agosto, durante il quale verrà presentata la nuova serie Pixel 9. Le indiscrezioni che circolano nelle ultime settimane hanno già svelato alcune delle novità in arrivo. Molte delle quali sono state confermate dalle immagini reali dei dispositivi emerse dalla certificazione NCC di Taiwan. Tra le innovazioni più attese c’è il Pixel 9 Pro Fold, il primo smartphone pieghevole di Google.

L’azienda di Mountain View ha alimentato l’entusiasmo attorno ai suoi nuovi prodotti pubblicando video promozionali ufficiali e offrendo un primo sguardo sul design elegante e innovativo di entrambi i dispositivi (Pixel 9 Pro e Fold).

Google prova a convincere gli utenti ad acquistare la nuova serie Pixel 9 Pro

L’azienda di Mountain View non si è fermata qui. Google ha lanciato una nuova campagna promozionale focalizzata sull’intelligenza artificiale avanzata integrata nel Pixel 9 Pro, chiamata Gemini.

Ma è solo l’inizio. L’azienda ha pubblicato un video in cui mostra ben 22 motivi per cui acquistare uno dei nuovi smartphone. Il filmato è strutturato in modo da scorrere rapidamente attraverso le varie ragioni. Invitando gli utenti a mettere in pausa e leggere singolarmente ogni motivo per abbandonare il proprio dispositivo attuale. Le ragioni spaziano tra vari aspetti, sottolineando come le carenze dei vecchi dispositivi possano essere risolte grazie alle tecnologie AI più recenti integrate nel Pixel 9 Pro.

Non resta che attendere il 13 agosto. Data in cui verranno resi noti tutti i dettagli sul dispositivo. Solo a quel punto sarà possibile verificare se le 22 ragioni saranno sufficienti a convincere gli utenti. Secondo i più recenti rumor, il Pixel 9 Pro sarà disponibile in quattro colori. Si tratta di Obsidian (nero), Porcelain (bianco), Hazel (verde salvia) e Pink (rosa). Inoltre, ci saranno diverse variazioni basate sulla capacità di archiviazione. Il prezzo di partenza dovrebbe essere di 1.099 euro, in linea con il costo del Pixel 8 Pro al momento del lancio.