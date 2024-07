Samsung ha annunciato l’arrivo, ad agosto, di un importante aggiornamento riguardante la sicurezza dei suoi smartphone Galaxy. Quest’ultimo sarà mirato a correggere una grave vulnerabilità zero-day di Android, emersa a giugno. Finora, tale problematica è stata risolta solo sui Pixel di Google. Si tratta di un problema che richiede un intervento specifico dei produttori di dispositivi. Dunque, ogni azienda deve implementare la propria soluzione.

La falla di sicurezza (CVE-2024-32896) permette l’esecuzione da remoto senza l’intervento degli utenti. Google ha specificato che, per sfruttare tale debolezza, è necessario prima utilizzare altri exploit. Eppure, si tratta di un complesso attacco. Ciò ha portato ad un’ingiunzione del governo federale degli Stati Uniti. Quest’ultima vietava l’uso di dispositivi Pixel non aggiornati con le ultime patch di sicurezza. Si pensava che solo gli smartphone di Google fossero interessati dalla vulnerabilità. È stato poi reso evidente che coinvolgeva tutti i dispositivi Android.

Samsung interviene per risolvere una vulnerabilità Android

Le stime iniziali indicavano che i vari produttori di dispositivi avrebbero impiegato circa tre mesi per risolvere il problema. Se Samsung riuscirà a distribuire l’aggiornamento entro agosto, come promesso, sarà in anticipo di circa un mese rispetto alle previsioni. Sarà un importante passo avanti nella sicurezza dei dispositivi Galaxy. Inoltre, metterà pressione sugli altri produttori. In modo che possano seguire l’esempio di Samsung.

Resta ancora da verificare se l’aggiornamento includerà anche la correzione di un’altra vulnerabilità (CVE-2024-2974). Quest’ultima aggiunge un ulteriore livello di complessità alla situazione. Risulta, dunque, indispensabile un’azione rapida e coordinata di tutti i produttori Android.

L’annuncio di Samsung rappresenta un impegno significativo. Il cui obiettivo è la sicurezza degli utenti. Inoltre, dimostra la volontà dell’azienda di affrontare le minacce emergenti. La risposta della società sudcoreana sarà osservata con attenzione sia dagli esperti che dagli utenti. Nel frattempo, si è in attesa di un intervento da parte di altri produttori riguardo suddetta situazione critica.