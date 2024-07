Con l’avvicinarsi del lancio ufficiale di Pixel 9 e Pixel9 Pro, emergono sempre più dettagli sulle possibili caratteristiche dei nuovi dispositivi. Un’analisi recente dell’ultima versione beta dell’app Google, sembra che quest’ultimi potrebbe includere un abbonamento gratuito di un anno a Gemini Advanced, il modello di intelligenza artificiale più avanzato sviluppato dall’azienda. A rivelare tale possibilità è stato 9to5Google, che ha analizzato il codice della versione beta (15.28) dell’app. Al suo interno sono state trovate stringhe che fanno esplicita menzione a tale offerta.

È importante sottolineare che tali informazioni derivano da una versione beta dell’applicazione, e quindi non c’è certezza che suddette caratteristiche saranno effettivamente presenti.

Gemini Advanced disponibile sui dispositivi Pixel 9?

Un’altra stringa di codice fa riferimento a un piano da 2TB al costo di 21,99 euro al mese. Ciò indica un risparmio totale di circa 263euro per gli utenti. Un ulteriore indizio nel codice suggerisce che il Pixel 9 potrebbe offrire un periodo di prova di sei mesi a Gemini Advanced. Opzione in linea con le promozioni già viste per i modelli Pixel8.

Gemini Advanced è l’intelligenza artificiale alla base di Gemini Live, una delle principali novità previste per la serie Pixel 9. Suddetta AI potenziata dovrebbe rivoluzionare l’esperienza mobile, permettendo conversazioni naturali e fluide con l’utente. Anche se i dettagli sull’intelligenza artificiale di Google sono ancora scarsi, gli esempi mostrati indicano la possibilità di interagire con l’AI in modo quasi “umano“. Offrendo un anno di abbonamento gratuito a tale servizio l’azienda di Mountain View metterebbe a disposizione degli utenti un vantaggio evidente per i possessori del Pixel 9 Pro.

È fondamentale prendere tali informazioni con cautela, in attesa del “Made by Google“. Durante l’evento, infatti, verranno confermate ufficialmente le caratteristiche dei nuovi smartphone Pixel. Il loro lancio ufficiale si preannuncia come un evento cruciale per gli appassionati di tecnologia e per gli utenti fedeli a Google. Tutti desiderosi di scoprire cosa riserva il futuro della serie Pixel.