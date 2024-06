BMW X3 di prossima generazione: tutte le anticipazioni e le novità

La BMW è finalmente pronta a lanciare la prossima versione della sua X3. Il modello avrà un aspetto diverso, intraprendente, e darà una svecchiata al look della generazione dell’auto attuale. Sono 7 anni che la BMW X3 di terza generazione percorre le strade, era il momento di un cambiamento. La versione del 2025 potrebbe essere rivelata a breve, a fine mese per la precisione, quindi dobbiamo attendere solo un paio di settimane per poterne scoprire tutti i dettagli.

Il famoso designer digitale, Avarvarii Automotive Artworks, ha pensato a come potrebbe essere la nuova BMW X3 creando un rendering che subito ha attratto l’interesse del web divenendo virale. L’azienda non ha rivelato molto su come sarà l’auto ma le immagini proposte dal designer suggeriscono che potremmo assistere ad un’evoluzione stilistica. L’estetica del SUV potrebbe essere stata modernizzata, conservando comunque gli elementi che contraddistinguono il brand.

Motorizzazioni ed altre auto in arrivo BMW

La futura BMW X3 pare che continuerà ad utilizzare una versione, seppur migliorata, dell’architettura CLAR. In questo modo, l’azienda darebbe una certa continuità nei modelli delle diverse generazioni. La motorizzazione si suppone sarà diversificata e che gli acquirenti potranno scegliere tra benzina, diesel e ibride plug-in.

La nuova BMW iX3 dovrebbe poi debuttare l’anno prossimo, dando al tempo agli appassionati di auto di ammirare e interessarsi al modello tradizionale. BMW, da com’è evidente, nonostante l’attenzione crescente verso l’elettrico continua a investire nei motori diesel, come anche dimostrato dall’introduzione di i tre nuovi propulsori per la Serie 2 e per altri suoi modelli.

Le ultime novità in casa BMW non si fermano però solo alla X3. Qualche giorno fa è stata svelata la nuova Serie 1 del 2025, che ha un design contemporaneo e, come la X3, più motorizzazioni tra cui le varianti 118d e M135 xDrive. L’azienda sembra abbia di poco aumentato le dimensioni della vettura esternamente, mentre gli interni sono stati del tutto cambiati. Il nuovo quadro strumenti digitale e il display dell’infotainment e l’assenza di alcuni pulsanti conferiscono ora all’auto un aspetto più pulito.