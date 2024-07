Come sappiamo questo autunno ci aspettano delle novità davvero incredibili per quanto riguarda Apple e i suoi dispositivi. Infatti a settembre dovrebbe uscire la nuova linea dei dispositivi più famosi di Apple, gli iPhone 16, è in concomitanza il nuovo sistema operativo nella casa di Copertino, iOS 18.

Tra gli appassionati, quindi, c’è molta eccitazione e l’attesa delle nuove uscite è stata costellata da una serie di indiscrezioni e rumors su le novità e i dettagli che vedremo a settembre.

Ma se ancora le indiscrezioni sui nuovi smartphone di Apple non sono del tutto confermate, poiché l’ufficialità arriverò soltanto con il lancio di settembre 2024, gli appassionati di tecnologia sono già passati oltre e iniziano a trapelare le prime informazioni su iPhone 17.

iPhone 17: quali saranno le novità più incredibili?

Con molta probabilità iPhone 17 non verrà rilasciato prima dell’autunno del 2025, e le prime ufficialità a riguardo non dovrebbero arrivare prima dell’autunno, eppure ciò adesso si rincorrono voci che riguardano questi incredibili dispositivi.

Secondo le prime indiscrezioni, la prima novità sarà la presenza di un display LTPO, che presenteranno una tecnologia davvero avanzata e mai vista prima.

Le novità, però, non finiranno certo qui ma si parla già della serie di modelli che verranno rilasciati per quanto riguarda la serie 17 degli iPhone, e anche dei prezzi correlati.

Infatti, secondo il rumors, saranno presenti ben quattro dispositivi: iPhone 17 da 6,27“ e con un prezzo base di 799 $, iPhone 17 Pro da 6,27“ e con un prezzo base di 1099 $, iPhone 17 Pro Max da 6,86“ e con un prezzo base di 1199 $ e infine, una novità assoluta, iPhone 17 Slim da 6,65” e con un prezzo base di 1299 $.

Quest’ultimo modello mai visto prima in una serie di iPhone, andrà a surclassare la versione Pro Max, diventando il migliore della serie.

Tutte queste informazioni, e molte altre, come il tipo di chip, la memoria e le caratteristiche del comparto fotografico, sono soltanto delle voci e bisognerà attendere parecchio tempo prima di ottenere l’ufficialità.