Anche se oggi può sembrare sorprendente, i Boeing 747-400, introdotti nel 1988, continuano a ricevere aggiornamenti software critici tramite floppy disk da 3,5 pollici. Questo metodo di aggiornamento è stato rivelato di recente da un’ispezione condotta dai ricercatori di sicurezza di Pen Test Partners su un 747 della British Airways. Il quale è stato ritirato dalla flotta a causa della pandemia di COVID-19. Durante l’esame dell’area avionica sotto il ponte passeggeri, gli esperti hanno trovato un’unità floppy disk nel cockpit dell’aereo. Essa sembra venisse utilizzata per caricare database di navigazione fondamentali per la sicurezza del volo.

Il mondo dei Boeing e la persistenza della tecnologia obsoleta

Nonostante l’uso di tecnologie avanzate negli aerei moderni, molti Boeing 737 continuano a fare affidamento sui floppy disk per l’aggiornamento del software avionico. Questo processo avviene ogni 28 giorni. Con un ingegnere incaricato di visitare l’aereo mensilmente per eseguire tutte le innovazioni necessarie. Alcune compagnie aeree sembra però che abbiano iniziato a passare a soluzioni più moderne. Anche se il floppy disk resta una tecnologia persistente in questo ambito. Durante la conferenza Def Con, un video tour di un Boeing747 ha messo in luce questi affascinanti dettagli tecnologici. Mentre i ricercatori di sicurezza si concentrano sempre più su come prevenire possibili interferenze nei sistemi di intrattenimento a bordo da parte dei passeggeri.

Il mondo dell’aviazione, nonostante le sue innovazioni costanti, continua così ad adottare alcune tecnologie ormai considerate obsolete. Proprio come i floppy disk. Questa scelta però non è solo una questione di abitudine. Ma è legata a considerazioni di sicurezza e compatibilità. La protezione dei sistemi di intrattenimento è cruciale, e nonostante il progresso tecnologico, i floppydisk continuano a svolgere un ruolo importantissimo per garantire l’integrità e l’affidabilità dei software avionici.

Questo stato di cose riflette dunque la lenta evoluzione tecnologica in alcuni settori. In cui le soluzioni più recenti devono ancora superare le sfide di compatibilità con i sistemi più datati