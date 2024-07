DeepL sfida ChatGPT, Gemini e Copilot: arriva un nuovo LLM

Ormai l’intelligenza artificiale sta arrivando a integrarsi ad ogni livello nelle vite e nelle attività di ognuno di noi, tutti i campi infatti del lavoro sono stati fagocitati da quest’ultima che sta portando una ventata di rivoluzione evidente, a quanto pare molto presto sarà il turno anche Della lingua e delle traduzioni, a lanciare questa piccola rivoluzione ci sta pensando infatti un’azienda tedesca dedicata proprio alla creazione allo sviluppo di LLM linguistici, stiamo parlando di DeepL.

L’azienda ha infatti sviluppato un modello in grado di effettuare traduzioni istantanee in modo molto più accurato e coerente rispetto agli attuali modelli presenti in circolazione e molto conosciuti.

Modello su tre fasi e vincente

Il modello di DeepL si basa su tre step sepcifici:

Un LLM specializzato: un Large Langue Model pensato per le lingue, che offre traduzioni più autentiche e un minor rischio di “costrutti” AI. Dati proprietari: un database di dati accumulati in oltre sette anni, focalizzati sulla creazione e traduzione di contenuti. Supervisione umana: migliaia di esperti linguistici selezionati controllano ogni lavoro.

Gli esperti hanno preferito le traduzioni di DeepL 1,3 volte più spesso rispetto a Google Translate, 1,7 volte più di ChatGPT-4 e addirittura 2,3 volte più di Microsoft, come se non bastasse le traduzioni ottenute da questo linguaggio necessitano di molte meno correzioni post produzione rispetto a quelle ottenute dalle intelligenze artificiali più gettonate, e infatti necessario revisionare all’incirca quattro volte in meno i risultati di DeepL.

Si tratta senza alcun dubbio di un colpo importante per la nota azienda tedesca che cerca così di irrompere nel monopolio delle aziende più grandi, cercando di offrire un prodotto specializzato in un settore specifico, un’impostazione economica che da sempre è risultata vincente dal momento che è meglio fare solo una cosa, ma farla meglio di chiunque altro, il software è disponibile per tutti gli utenti e per coloro che hanno un abbonamento Premium è disponibile una versione medesima.