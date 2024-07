Il mondo dei servizi di telepedaggio in Italia ha subito notevoli cambiamenti nel 2024 con l’emergere di nuove opzioni sul mercato. Tradizionalmente dominato da Telepass, il settore vede ora la competizione di UnipolMove e MooneyGo. Soluzioni che offrono alternative a prezzi più accessibili. Telepass, il leader consolidato, propone un piano base al costo di 3,90€ al mese. Quest’ ultimo include il telepedaggio autostradale in Italia e in tutta Europa (Francia, Spagna, Portogallo, Croazia) mediante un dispositivo europeo. Questo piano comprende anche l’accesso a parcheggi convenzionati in varie località. Ma anche strisce blu in città, l’area C di Milano, il traghetto Stretto di Messina e le vignette elettroniche per alcuni paesi. In più è possibile gestire due targhe con un singolo dispositivo. Per chi cerca invece un pacchetto più completo, Telepass offre il piano Plus a 4,90€ al mese. Esso aggiunge servizi per pagamenti di carburante, bollo auto, revisione, lavaggi, trasporti pubblici e molto altro ancora

UnipolMove e MooneyGo: le alternative economiche a Telepass

D’altra parte, UnipolMove si propone come un’opzione più economica, con un abbonamento mensile di solo 1,50€. Questo offre il telepedaggio su tutte le autostrade italiane, parcheggi convenzionati, strisce blu, taxi e la possibilità di pagare bollo auto e moto tramite app, oltre a bollettini e PagoPA. Tutto ciò però eccetto per la Sicilia, attualmente in fase di attivazione. La piattaforma consente però di associare una sola targa per dispositivo.

Per quanto riguarda invece MooneyGo, anch’esso è disponibile a 1,50€ al mese. Il servizio fornisce il telepedaggio su tutta Italia, strisce blu, trasporto pubblico, treni, bus, taxi e parcheggi custoditi. Tale piano permette l’uso di due targhe su un unico device. Nonostante Telepass offra una serie di servizi molto più ampia, sembra che queste due applicazioni rappresentino valide alternative. In particolare per chi ha esigenze più limitate e preferisce risparmiare sui costi annuali. Per coloro invece, che non hanno bisogno di tutte le funzionalità extra, le opzioni a prezzo ridotto possono risultare sufficienti.