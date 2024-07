Google continua a innovare nel campo dell’intelligenza artificiale. A tal proposito, si sono epressi gli esperti di 9to5Google. Quest’ultimi hanno riferito che l’azienda di Mountain View sta intervenendo per trovare una nuova voce per Gemini. Lo scopo è quello di offrire agli utenti un’esperienza più naturale e coinvolgente con l’assistente AI. La novità, scovata nella versione beta dell’applicazione, suggerisce che Google stia agendo per migliorare l’interazione vocale.

Le prime indiscrezioni suggeriscono che la nuova voce sarà caratterizzata da un tono più naturale e fluido. Ciò renderà le conversazioni con l’assistente AI simili a quelle con un essere umano. Tale miglioramento potrebbe tradursi in una maggiore adozione e un utilizzo più frequente di Gemini Live da parte degli utenti Android.

Gemini Live potrebbe presto avere una nuova voce

Google non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo a suddetta novità. È possibile ipotizzare che maggiori dettagli emergeranno nelle prossime settimane, man mano che i test procederanno. Tale notizia si inserisce in un contesto più ampio di continua evoluzione nel campo dell’intelligenza artificiale e degli assistenti vocali. È un settore in cui Google sta investendo pesantemente per mantenere la sua posizione di leader nel mercato Android.

La tecnologia vocale dell’azienda di Mountain View ha sempre avuto un ruolo centrale nel rendere i dispositivi più accessibili e user-friendly. Il miglioramento delle capacità vocali di Gemini, quindi, non è solo una mossa strategica per mantenere il passo con la concorrenza. Rappresenta anche un impegno continuo di Google verso l’innovazione nell’AI. In un’epoca in cui l’interazione uomo-macchina è sempre più sofisticata, la capacità di rendere le conversazioni con un assistente virtuale più naturali può fare la differenza.

A proposito, alcune voci hanno ipotizzato che gli acquirenti dell’imminente Pixel 9 Pro potranno ottenere un anno di abbonamento gratuito a Gemini Advanced. Lo smartphone verrà presentato dall’azienda di Mountain View il prossimo13 agosto, e promette di essere una vera novità per il settore.