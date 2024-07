A pochi giorni dalle voci che indicavano come i recenti rincari stessero frenando gli abbonamenti, DAZN ha annunciato una sorprendente rimodulazione dei suoi pacchetti. La piattaforma, nota per la trasmissione della Serie A, ha rivisitato le sue offerte, con nuove opzioni che entreranno in vigore il 22 agosto 2024.

I nuovi prezzi per i piani DAZN

Il piano Standard, che include la Serie A e consente due visioni su una sola rete, ora prevede tre opzioni di abbonamento. L’abbonamento annuale, pagabile in un’unica soluzione, costa 359 euro. È possibile optare per un pagamento dilazionato a 34,99 euro al mese o scegliere il piano mensile a 44,99 euro, con la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso.

Il piano Plus, che permette la visione su due dispositivi contemporaneamente, ha subito un incremento più significativo. Il prezzo annuale in un’unica soluzione è di 599 euro, mentre il pagamento dilazionato è fissato a 59,99 euro al mese. Per chi preferisce un impegno mensile, il costo è di 69,99 euro, con la stessa possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso.

Per chi non è interessato alla Serie A ma segue altri sport, il piano Start offre un abbonamento annuale a 99 euro, con la possibilità di pagare 11,99 euro al mese in rate. Il piano mensile, che può essere cancellato con un preavviso di 30 giorni, è disponibile a 14,99 euro.

Infine, il Goal Pass rimane un’opzione per i fan della Serie A, con un abbonamento annuale a 129 euro, pagabile anche in rate di 13,99 euro al mese. Chi preferisce un abbonamento mensile può optare per 19,99 euro, con le medesime condizioni di disdetta.

Un’adeguamento che non piacerà a molti

DAZN ha comunicato che, a partire dal 22 agosto 2024, i prezzi dei piani Standard, Plus e Start mensili verranno adeguati al listino attualmente in vigore, in risposta alle mutate condizioni di mercato. I clienti riceveranno via email ulteriori dettagli riguardanti le nuove tariffe.