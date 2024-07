Serie A Enilive: le partite delle prime 3 giornate in co-esclusiva su Sky e DAZN

Gli appassionati non aspettavano altro: il calendario del prossimo campionato di calcio di Serie A è stato definito partita per partita. Tutti coloro che seguono una squadra in particolare sanno dunque quando dovranno aspettarsi un big match o semplicemente a che giornata sfideranno la loro rivale di sempre. La Serie A, che tra l’altro ha cambiato marchio affidandosi ad Enilive, sarà ancora una volta in esclusiva su DAZN con alcune partite in co-esclusiva con Sky.

Entrambe le aziende, leader degli ultimi anni nel settore riguardante i diritti TV della Serie A, Condivideranno 3 partite ogni giornata. Gli utenti dunque muoiono dalla voglia di avere ben chiaro il prospetto: quali saranno le partite che si potranno vedere sia su Sky che su DAZN? Proprio per rispondere a questa domanda, abbiamo realizzato un elenco che riguarda le prime 3 giornate di campionato.

Serie A Enilive, ecco le prime 3 partite che saranno sia su Sky che su DAZN

Bisogna partire da un presupposto: le partite in co-esclusiva, e dunque quelle che si vedranno anche su Sky, saranno sempre trasmesse il sabato alle 20:45, la domenica alle 18:00 e il lunedì alle 20:45. La programmazione stilata da Sky e NOW TV comprende al suo interno tante partite di cartello, almeno 30 tra le migliori 76. C’è un cambiamento quest’anno che riguarda proprio la scelta: Sky potrà infatti avere la seconda scelta di giornata potendo selezionare dunque le partite da trasmettere.

A seguire ecco quali saranno le partite fin co-esclusiva tra Sky e DAZN per le prime 3 giornate di campionato:

Prima giornata

Sabato 17 agosto, ore 20:45: Milan vs Torino ;

; Domenica 18 agosto, ore 18:30: Hellas Verona vs Napoli ;

; Lunedì 19 agosto, ore 18:30: Lecce vs Atalanta.

Seconda giornata

Sabato 24 agosto, ore 18:30: Udinese vs Lazio ;

; Sabato 24 agosto, ore 20:45: Inter vs Lecce ;

; Domenica 25 agosto, ore 20:45: Roma vs Empoli.

Terza giornata

Sabato 31 agosto, ore 18:30: Lecce vs Cagliari ;

; Domenica 1° settembre, ore 18:30: Genoa vs Hellas Verona ;

; Domenica 1° settembre, ore 20:45: Juventus vs Roma.