Esselunga non si limita ad offrire alla clientela moltissimi prodotti trovabili in un qualsiasi market dove si va a fare la spesa, ma si distingue anche per un reparto tecnologico sorprendentemente ben fornito strapieno di occasioni d’oro. La selezione di articoli tech di altissimo livello presente nei suoi store sparsi per tutta Italia è tale da poter competere senza ombra di dubbio con quella dei negozi specializzati più grandi e magari più famosi per questa categoria di articoli (come magari possono essere Comet, Mediaworld, Euronics o Expert). I prezzi sono vantaggiosi e la lista dei device acquistabili sugli scaffali è davvero lunga.

La gamma di dispositivi disponibili spazia dai modernissimi e più recenti modelli di smartphone alle televisioni, passando anche per gli smartwatch e gli elettrodomestici più grandi acquistabili per la propria casa. Ogni visita ad uno store Esselunga diventa un’opportunità! La catena si distingue anche per i suoi volantini periodici strepitosi dove si possono trovare molte promozioni, ricchi di offerte favolose che permettono di risparmiare tantissimo anche sui brand che solitamente hanno prezzi alti e forse fuori portata come la Apple, la Samsung o la Motorola. Tutte le promo sono una vera tentazione, riuscirete a resistere? Intanto magari vediamo qual è la più speciale ora attiva.

Esselunga ti aspetta con uno smartwatch Xiaomi straordinario

Attualmente, la promo più fantastica in assoluta riguarda il modello di smartwatch Xiaomi Redmi 2, acquistabile ad un prezzo molto più conveniente del solito. Questo dispositivo è ideale per chi fa attività fisica o vuole semplicemente monitorare con costanza la propria salute. Grazie al grande display TFT da 1,47 pollici e alla risoluzione nitida di 172×320 pixel, lo Xiaomi Redmi 2 acquistabile da Esselunga sa dare prestazioni davvero eccellenti. Il device raggiunge persino 14 giorni di utilizzo ininterrotto senza bisogno di ricarica.

Oltre ad avere uno stile che si adatta a qualunque outfit, questo smartwatch è altamente funzionale ed utile grazie alle sue oltre 30 modalità fitness integrate. L’app Mi Fitness poi facilita il monitoraggio dei progressi personali effettuati passo per passo. Esselunga propone questo spettacolare device ad un prezzo ottimo e molto appetitoso di soli 19,90 euro! Ma com’è possibile?! Meglio scoprire subito sul sito web ufficiale (accedendo da questo link) ogni dettaglio e capire dove si trova lo store Esselunga più vicino per approfittare della promozione prima della sua scadenza.