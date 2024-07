Quando si parla di smartphone e guida, viene senza alcun dubbio in mente Android auto, la nota piattaforma di integrazione di Google da sfruttare quando ci si mette alla guida per non subire troppe distrazioni infatti la più utilizzata a livello mondiale grazie alla possibilità di usufruire di comodi comandi vocali proprio per non dover togliere le mani dal volante.

Ovviamente come tutti i software di Google che Android auto gode di numerosi aggiornamenti costanti che servono a migliorarne l’usabilità, aggiungendo nuove funzionalità sempre più smart e comode e ovviamente rendendo l’integrazione tra auto e smartphone sempre più profonda.

Proprio recentemente, come accade ormai ogni mese Google ha rilasciato un altro aggiornamento di Android Auto che però non introduce troppe novità dal punto di vista delle funzionalità, bensì va a cambiare un piccolo ma radicale dettaglio all’interno di Maps rappresentato in Android auto vediamo di cosa si tratta.

I semafori molto più evidenti

Come potete ben vedere d’ora in avanti quando utilizzerete Android auto e le mappe i semafori risulteranno molto più evidenti, infatti all’interno del percorso saranno segnalati con un’icona più grande e soprattutto ben differenziata grazie ad una cornice bianca che serve a far risaltare la presenza dei semafori.

Probabilmente si tratta di un’iniziativa da parte di Google per migliorare l’attenzione dei guidatori durante la guida Per fargli notare meglio la presenza di lanterne semaforiche e dunque aumentare il tasso di sicurezza nelle strade, da sempre pallino di Google la quale si impegna a rendere tutto ciò sempre più preciso.

Dunque, quella che abbiamo tra le mani è una piccola miglioria che però potrebbe senza alcun dubbio rendere l’esperienza d’uso più facile e intuitiva dal momento che ho i semafori salteranno di più all’occhio ovviamente attireranno di più l’attenzione dei guidatori che non dovranno nemmeno concentrarsi troppo sullo schermo e dunque togliere gli occhi dalla strada che ovviamente durante la guida e la fonte di attenzione numero uno.