Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Cina, l’iPhone SE 4, atteso per la primavera 2024, adotterà lo stesso telaio degli iPhone16 standard. Il noto leaker cinese “Fixed Focus Digital” ha rivelato su Weibo che il processo produttivo del nuovo SE4 sarà identico a quello dei prossimi iPhone16 nella versione non “Pro”. Ciò rappresenta un cambiamento rilevante rispetto alle precedenti voci di corridoio che indicavano un design simile alla versione 14 del suddetto smartphone. La scelta di utilizzare lo stesso telaio potrebbe essere motivata dalla necessità di ottimizzare la produzione e ridurre i costi. Seguendo, in questo modo, una linea comune con i modelli futuri. In più, potrebbe anche essere legata a un aggiornamento del sistema delle fotocamere. Con l’iPhone SE 4 che dovrebbe presentare un singolo sensore posteriore da 48MP e una revisione del modulo fotografico per adattarlo al nuovo design.

iPhone: visioni e prospettive future

Il nuovo iPhone SE4 porterà diverse innovazioni rispetto ai modelli precedenti. Tra le caratteristiche principali, spicca un display più grande. Quest’ ultimo passerà dai precedenti 4,7 pollici a 6,1”. Insieme all’introduzione del Face ID e del notch sul display. Tale aggiornamento rappresenta un notevole passo avanti per la linea SE. La quale, finora, aveva mantenuto uno stile più tradizionale. Il dispositivo sarà inoltre dotato di una porta USB di tipo C e di un tasto azione. Così da migliorare ulteriormente la funzionalità e l’usabilità. Il prezzo di partenza è previsto sotto i 490€ circa. Cosa che lo rende una scelta interessante per chi cerca un iPhone con buone prestazioni a un prezzo più accessibile. Nonostante le similitudini con gli iPhone16, il SE 4 manterrà alcune differenze. Come il sistema di fotocamere, che rimarrà con una sola lente. Mentre il nuovo modello 16 avrà una disposizione verticale dei sensori per supportare la registrazione di video spaziali utilizzabili con l’Apple Vision Pro. Con queste novità, l’iPhoneSE4 si prepara a essere un prodotto molto competitivo nel mercato degli smartphone di fascia media. Promettendo qualità e performance a un prezzo davvero contenuto.