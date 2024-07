Gli esperti di 9to5Google hanno scoperto nel codice dell’ultima versione di Android Auto degli indizi che suggeriscono l’arrivo di una nuova funzionalità. Quest’ultima potrebbe evocare un nostalgico, ma piacevole, sapore retrò. Tra le righe del codice, è emerso, infatti, un misterioso riferimento a “Car Radio“. Tale opzione quale promette di offrire agli utenti il controllo delle onde radio tradizionali direttamente dal display touch del proprio veicolo. Tale funzionalità includerebbe la possibilità di passare tra stazioni AM e FM, e anche il supporto per la “Radio HD“.

Al momento, i dettagli precisi su come verrà implementata tale funzione non sono ancora stati divulgati. Sono stati ipotizzati due scenari principali. Il primo prevede l’introduzione di un’app specifica per la radio all’interno di Android Auto. Quest’ultima sarebbe dotata di un’interfaccia utente simile a quelle già esistenti per le applicazioni musicali. Il secondo scenario potrebbe vedere Google offrire una scorciatoia che rimanda direttamente all’interfaccia radio nativa dell’auto.

Android Auto si sintonizza sulla radio tradizionale

Mentre alcuni potrebbero considerare tale novità come un passo indietro, in realtà potrebbe rappresentare un significativo avanzamento per la sicurezza. Con tutte le funzioni radio integrate nella stessa interfaccia utilizzata per la navigazione e le chiamate, si ridurrebbe la necessità di distrarsi passando da un sistema all’altro. Ciò renderebbe l’esperienza di guida più fluida e sicura.

Oltre a tale potenziale novità, è interessante ricordare che gli aggiornamenti più recenti di Android Auto hanno eliminato le opzioni per gli sfondi personalizzati. Tale decisione è stata presa in quanto la funzione, introdotta alla fine del 2023, ora copia automaticamente lo sfondo del telefono collegato, semplificando così il processo.

Le versioni 12.3 e 12.4 di Android Auto sono attualmente in fase di distribuzione sui canali stabile e beta del Play Store. Ciò non garantisce che la nuova funzione radio sarà immediatamente disponibile. Pertanto, bisogna attendere ulteriori dettagli ufficiali da Google riguardo il controllo radio e le future funzionalità della piattaforma.