Tom Henderson di Insider Gaming suggerisce che la PS5 Pro potrebbe arrivare nei negozi entro la fine del 2024. Sebbene in passato abbia ipotizzato un possibile rinvio al 2025 per la console intergenerazionale di Sony, le sue ultime scoperte non indicano alcun ritardo concreto. Secondo le nuove informazioni in possesso di Henderson, a partire dal 30 luglio, gli sviluppatori potranno richiedere la certificazione PS5 Pro per le proprie applicazioni attraverso la piattaforma CertOps (Platform Certification & Operations). Tale data, riportata nei documenti ottenuti, risale a decisioni prese ben 18 mesi fa. Inoltre, si sottolinea che tutte le applicazioni PS5 che usciranno dopo il 15 settembre dovranno essere compatibili con la PS5 Pro.

Ciò non implica che la console sarà disponibile il 16 settembre, ma suggerisce che il lancio potrebbe avvenire intorno a quella data. In tal modo verrebbe confermato il periodo indicato nei documenti ricevuti da Henderson a metà del 2022. Si parla, quindi, della seconda metà di novembre 2024 come possibile finestra di lancio.

La PS5 Pro sta per arrivare?

Se tali ipotesi fossero corrette, Sony potrebbe presentare la versione potenziata della console poco prima del Tokyo Game Show 2024. L’evento è, infatti, programmato per il 28 e 29 settembre. In alternativa potrebbe essere presentata qualche giorno prima per poterla mostrare durante la manifestazione.

D’altro canto, alcuni osservatori hanno notato che non ci sono molti titoli di rilievo in uscita per PlayStation fino alla fine dell’anno. Ciò alimenta i sospetti che, anche se Sony sia pronta a lanciare la PS5 Pro nei tempi previsti, potrebbe decidere di posticiparne il lancio al 2025 per farlo coincidere con l’arrivo di giochi di grande richiamo come GTA 6. Quest’ultimi potrebbero essere cruciali per incentivare le vendite della nuova console.

Secondo un rapporto di Digital Foundry di inizio maggio, la nuova console Sony sarà equipaggiata con una GPU AMD RDNA 3 dotata di 30 unità di calcolo (WPG), con hardware aggiornato per il ray tracing e una potenza di rendering superiore del 45% rispetto alla GPU della PS5 attuale. Tale incremento sarà ulteriormente potenziato dall’upscaling PSSR, promettendo un’esperienza di gioco ancora più immersiva e avanzata.