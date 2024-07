Uno degli smartphone dal miglior rapporto qualità/prezzo vi attende proprio in questi giorni su Amazon, dove potete pensare di acquistare un Poco F6 Pro ad una cifra decisamente conveniente e favorevole. Accedere al dispositivo è facilissimo, grazie soprattutto alla presenza di un’offerta da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Il risparmio parte dalle ottime specifiche tecniche che il dispositivo mette a disposizione del consumatore finale, con dimensioni relativamente contenute: 160,86 x 74,95 x 8,21 millimetri, ed un peso che si aggira attorno ai 209 grammi. Gli utenti possono fare affidamento su un SoC top di gamma, come Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, affiancato da una GPU Adreno 740, ed una configurazione che prevede un massimo di 12GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Poco F6 Pro: l’offerta è da pazzi

E’ arrivato il momento di pensare di acquistare il Poco F6 Pro, un top di gamma mancato, almeno nel prezzo di vendita, in quanto comunque il suo valore mediano aveva raggiunto 538,60 euro, mentre in questi giorni è possibile approfittare di un ulteriore sconto del 7%, così da poter arrivare a spendere solamente 499,98 euro, sempre con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, ed anche completamente no brand. Premete qui per l’acquisto.

La batteria è un componente da 5000mAh, dalla carica più che sufficiente per garantire lunghe giornate di utilizzo, ricordando comunque che il prodotto supporta la ricarica rapida a 120W, così da poter velocizzare al massimo il tempo di collegamento alla presa a muro, e poter tornare ad utilizzare lo smartphone il prima possibile.

Il comparto fotografico resta di tutto rispetto, ricordando essere composto da 3 sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 8 megapixel ed un effetto bokeh da 2 megapixel. Il tutto per raggiungere una risoluzione 8K UHD con 60fps.