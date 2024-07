CoopVoce: le migliori promo sono disponibili, ecco la EVO 150

È complicato adesso fare i conti con le principali realtà di telefonia mobile in Italia. Ce ne sono alcune alcune che sono diventate talmente forti da essere imbattibili, soprattutto grazie alle loro offerte strapiene di contenuti. Ovviamente fa tanto anche il prezzo di una soluzione mobile, soprattutto quando è più basso della norma. Diversi gestori sono riusciti a mettere in piedi tante opportunità, soprattutto dopo il rilancio dei gestori virtuali che sono diventati un’istituzione vera e propria. A tal proposito ce ne sono alcuni che hanno raccolto il benestare di tantissimi utenti e dunque anche tanto successo, esattamente come CoopVoce.

Il merito di questa fortissima ascesa è da attribuire alle offerte mobili che sono circolate sul sito ufficiale del gestore. Si tratta di promozioni che integrano al loro interno tutto quello che serve con minuti, messaggi e giga in quantità. Stando a quanto riportato, anche adesso sul portale ufficiale di CoopVoce c’è una soluzione straordinaria che tanti stanno prendendo al volo. Dopo non averla vista per lungo tempo, come gli utenti hanno potuto constatare, è ritornata a far paura agli altri operatori la promo EVO 150.

CoopVoce domina con una soluzione che non muore mai: ecco la EVO 150 con tutto incluso

Serviva un colpo di scena ed è arrivato: CoopVoce ha lanciato di nuovo la sua offerta EVO 150. Questa è disponibile con i soliti contenuti al suo interno e con un prezzo straordinariamente basso.

Il gestore virtuale vuole stupire e dunque lo fa con una somma di soli 7,90 € al mese per sempre. Nell’offerta mobile sono compresi tutti i contenuti, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga. Ci sono infatti minuti illimitati verso tutti, 1000 messaggi verso tutti e 150 giga in 4G per navigare sul web. Chi sottoscriverà questa offerta mobile entro il 7 agosto, potrà avere anche due mesi gratuiti di cui usufruire.