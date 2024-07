La Smart, celebre per le sue auto compatte, ha intrapreso un percorso di trasformazione elettrica, proponendo attualmente i modelli #1 e #3. Tale gamma 100% elettrica sarà presto ampliata con l’introduzione della Smart #5. Inoltre, il marchio sta sviluppando la Smart#2, la futura erede della iconica ForTwo. Quest’ultima vedrà la luce solo se si troverà un partner con cui condividere i costi della piattaforma.

Interessanti novità emergono anche sul fronte della Smart Roadster, un modello prodotto dal 2002 al 2005. Suddetto modello potrebbe essere rilanciato in versione elettrica. Anche se non ci sono ancora date ufficiali, il CEO di Smart Europe, Dirk Adelmann, ha dichiarato ad Autocar che esiste una concreta possibilità di rivedere la vettura sul mercato.

Smart Roadster sta per tornare?

La priorità attuale dell’azienda è completare la gamma principale. Solo successivamente potrà concentrarsi su nuovi progetti come il rilancio della Smart Roadster. Adelmann ha rivelato che durante la pianificazione della nuova gamma intorno al 2020, quando il gruppo cinese Geely acquisì il 50% del marchio da Mercedes, uno dei suoi colleghi aveva realizzato i primi schizzi di una nuova Roadster. Dunque, anche se il progetto non sia stato ancora confermato, non è stato nemmeno escluso.

Il legame personale di Adelmann con la Smart Roadster, avendola avuta come auto aziendale, aggiunge un ulteriore elemento di interesse. Ha promesso che qualsiasi nuova versione elettrica della vettura rispetterà lo spirito dell’originale. Si tratterà di un’auto a due posti ed estremamente compatta. L’originale, infatti, misurava circa 3,4 metri in lunghezza. Un dettaglio che potrebbe essere mantenuto nella futura versione elettrica.

La gamma attuale di Smart è orientata principalmente verso i SUV. Eppure, il ritorno di una vettura delle dimensioni della Smart Roadster potrebbe segnare un ritorno alle origini del marchio. Dunque, si parla di una possibilità concreta, anche se non ci sono ancora certezze definitive. Per il momento, gli appassionati dovranno pazientare in attesa di ulteriori sviluppi da parte della casa automobilistica. Tuttavia, l’entusiasmo e l’interesse dimostrati da Adelmann e dal team Smart lasciano sperare in un futuro interessante per questo iconico modello.