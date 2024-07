Un monitor di casa BenQ ad uno dei prezzi più bassi che abbiate effettivamente mai visto, avete capito bene, la promozione corrente è una delle migliori in circolazione, ed è pronta a promettere un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative.

Spendere poco con Amazon è da tempo molto più facile di quanto abbiate mai immaginato, per questo specifico motivo non ci stupiamo della presenza di una promozione veramente interessante, pronta a far sognare il consumatore, applicata sul monitor BenQ GW2490E, un dispositivo da gaming da 24 pollici di diagonale, con refresh rate che può raggiungere i 100Hz, oltre ad una risoluzione che non va oltre il FullHD.

Monitor da gaming BenQ: la promozione migliore

La promozione disponibile su Amazon prevede la possibilità di ridurre la spesa del 24% rispetto al listino originario, in quanto dovete sapere che originariamente il prodotto aveva un costo di 119 euro, ma con la suddetta promozione potrete andare a spendere solamente 89,99 euro, sempre con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi a farvi da contorno. Acquistate il prodotto subito qui.

Nella parte posteriore del dispositivo si possono trovare tanti connettori interessanti, che rendono il monitor da gaming ancora più versatile e di facile utilizzo: in primis troviamo la porta HDMI, utilissima ad esempio per il collegamento di console di vario genere, ma anche di notebook di ultima generazione. Non manca all’appello la DisplayPort, comunemente definita DP, soluzione che incrementa di molto la qualità della trasmissione video, permettendo oltretutto di raggiungere un refresh rate più elevato del normale.

Le dimensioni del prodotto sono ad ogni modo più che allineate con gli standard a cui siamo abituati, infatti raggiunge 18,2 x 54 x 40,8 centimetri, con un peso complessivo di circa 4,75kg. Al momento attuale è disponibile solo ed esclusivamente nella colorazione nera.