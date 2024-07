Il noto operatore tinte gialle Kena mobile Ha deciso di dare una vera e propria scossa al proprio mercato, il provider ha infatti deciso di introdurre una nuova opzione legata alle sue offerte della gamma Rush decisamente molto vantaggiosa per i propri clienti che decidono di entrare in Kena, effettuando la portabilità del numero da un altro operatore.

Questa opzione prende corpo in un bonus equivalente a un buono Amazon di 10 € disponibile per tutti coloro che dunque entrano a far parte della famiglia Kena utilizzando una delle promo Rush messe a disposizione dal noto provider, scopriamo insieme dunque le promo compatibili con il buono Amazon.

Tre promo molto convenienti

Dunque, le promo in questione sono tre e hanno un valore scalare, iniziamo infatti con la promo Rush 130, quest’ultima garantisce 130 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati e 200 SMS al costo di 6,99 euro al mese.

Poi abbiamo la promo Rush 150 che invece garantisce 150gb di traffico dati in 4G, minuti ed SMS illimitati, il tutto ad un costo di 7,99 € al mese.

Per ultima abbiamo la promo Rush 230, questa è l’offerta senza alcun dubbio più nutrita e garantisce 230 GB di traffico dati sempre in 4G, minuti limitati e 200 SMS verso tutti, il costo mensile da corrispondere è di 9,99 €.

Queste sono dunque le tre offerte compatibili con il buono Amazon da 10 € che vi verrà inviato non appena avrete completato la sottoscrizione di una delle tre promozioni, effettuando la portabilità del numero da un altro operatore concorrente.

Si tratta senza alcun dubbio di un’opzione molto conveniente perché ha intenzione di passare all’operatoria tinte gialle, per farlo ovviamente vi basterà recarvi sulla pagina ufficiale del provider e seguire le istruzioni presenti per effettuare la portabilità del numero in pochi semplici passi, ovviamente, se siete interessati, non perdete tempo dal momento che tale offerta potrebbe non durare per molto tempo.