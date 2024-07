Robot aspirapolvere in SCONTO AMAZON con coupon del 50%

Tutti possono finalmente acquistare e permettersi un, in questi giorni su Amazon potete trovare una splendida promozione applicata in automatico direttamente sul modello di casa, stiamo parlando dell’, di colorazione completamente bianca, e dal design molto moderno, oltre che assolutamente gradevole alla vista.

Il prodotto in questione risulta essere caratterizzato dalla presenza di dimensioni tutt’altro che elevate, ha infatti un diametro di soli 28 centimetri, con un’altezza da terra di 7,6 centimetri, il che gli permette di insinuarsi senza problemi o difficoltà sotto mobili o piccoli tavolini. Il sistema di controllo si concentra nella parte superiore, dove trova posto un comodo pulsante fisico, oltre alla possibilità di affidarsi direttamente allo smartphone, così da controllare le aree di pulizia o settare determinate impostazioni.

Robot aspirapolvere in offerta su Amazon

Se stavate aspettando di acquistare un robot aspirapolvere, sappiate che è arrivato il momento giusto. La promozione corrente vede un prezzo di listino di 219 euro, che risulta esser ridotto del 50% grazie alla presenza sulla pagina di un coupon che gli utenti si ritrovano a poter applicare autonomamente, dovete ricordare, e stare attenti a questo fattore, che il coupon deve essere applicato manualmente, non si aggiungerà in automatico. La riduzione del 50% vi porterà a poter spendere solamente 110 euro, sempre approfittando della garanzia legale della durata di 24 mesi. Per l’ordine, collegatevi qui.

La rumorosità di questo robot aspirapolvere è decisamente ridotta, infatti può tranquillamente esser utilizzato in appartamenti o condomini, senza arrecare particolare fastidio. La spazzola centrale è stata appositamente progettata per evitare l’aggrovigliamento, così da facilitare senza ombra di dubbio la pulizia di ambienti con capelli molto lunghi, o anche peli di animali di vario genere. Non mancano tutte le classiche funzioni che l’utente si aspetta di trovare su un prodotto di questo tipo, come la programmazione, la pulizia a zone, la pulizia a zig-zag, il riconoscimento di ostacoli, di gradini, di piani e così via.