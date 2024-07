1Mobile: ecco le top promo del mese

Ecco le attuali top promo di 1Mobile con incluso anche il 5G, scopriamo cosa offre il catalogo per questo mese di Luglio

Come di consueto ogni mese tutti gli operatori telefonici italiani aggiornano i loro listino di offerte mobili disponibile con tantissime aggiunte per cercare di scuotere il mercato a proprio favore, si tratta di un’attività abbastanza strutturata che vede l’arrivo di promozioni sempre diverse tra loro, ma pensate per invogliare gli utenti a sottoscrivere una nuova offerta.

Tutti i vari provider di conseguenza hanno un elenco di offerte disponibili ogni mese suddiviso in varie categorie e con varie fasce di prezzo messe a disposizione della clientela in modo da poter accontentare tutte le necessità presenti tra le fila degli utenti.

Tra questi, ovviamente è presente anche l’operatore rosso 1Mobile, quest’ultimo ha recentemente introdotto la connessione 5G come possibilità all’interno delle proprie offerte e ovviamente ha lanciato promozioni ad hoc per cercare di valorizzare la novità e aumentare il numero di clienti tra le proprie fila, Vediamo le top offerte presenti all’interno del mese di luglio 2024 fino a questo momento.

Le migliori offerte di Luglio

Tra le migliori offerte presenti nel pool di 1Mobile risulta innanzitutto Speed 5G 120, quest’ultima offre 120Gb in 5G, 50 SMS e minuti illimitati verso tutti a soli 7,90 euro al mese, come se non bastasse se arrivate dalla portabilità del numero avrete il primo rinnovo completamente gratis.

Dopodichè abbiamo la versione più grande della promo che è Speed 5G 200, la quale offre le medesime caratteristiche della precedente, variano i giga che sono 200 e il prezzo che sale di due euro a 9,90 euro al mese, anche qui in caso di portabilità il primo rinnovo è gratis.

Un’altra super promo a disposizione degli utenti 1Mobile è Flash 220 Limited Edition, questa offre 220Gb in 4G, 90 SMS e minuti illimitati verso tutti e ha un prezzo di 4,90 euro per il primo mese che sale a 9,90 euro al mese a partire dal secondo rinnovo.