CoopVoce EVO 150: l'OFFERTA Mobile più imperdibile di tutte

Parliamo di offerte mobili ora presenti sul mercato italiano, ce ne sono parecchie vero? Potrebbe esserci un tantino di confusione e comprendere quale sia la più conveniente potrebbe risultare forse complicato. Tra i tantissimi operatori del settore, è forse la nuova proposta di CoopVoce ad essere la migliore. Il gestore ha messo a disposizione della sua clientela la fantastica tariffa CoopVoce EVO 150, estremamente interessante per chi cerca un piano mobile completo ad un prezzo eccezionalmente stracciato.

La promozione CoopVoce EVO 150 ti regala infatti tutto ciò di cui potresti mai avere bisogno quando si parla di comunicazione. Avrai, attivandola, minuti di chiamate illimitate per chiamare qualunque numero sul territorio nazionale, ben 1.000 SMS a tua disposizione e, ciliegina sulla torta, 150 GB di traffico alla velocità incredibile data dalla tecnologia del 4G. Tutto questo favoloso pacchetto è disponibile per te ad una tariffa mensile di soli 7,90 euro, con i primi due mesi offerti gratuitamente.

Altri vantaggi compresi nella super promo CoopVoce

L’offerta include altri vantaggi utilissimi come il servizio gratuito di hotspot, ideale quando viaggi e hai bisogno di connessione sul tuo pc ma non c’è una rete WiFi nei dintorni. Ci sono poi il servizio LoSai di Coop e Chiama Ora che rendono questo piano ancora più conveniente e versatile. Il costo di attivazione della tariffa CoopVoce è di appena 10 euro, un piccolissimo prezzo da pagare per accedere ad una promozione stupefacente. Con CoopVoce EVO 150 hai poi anche la possibilità di scegliere tra una SIM fisica e una eSIM se sei un nuovo cliente e se il tuo smartphone ne dona l’opportunità.

Attivare CoopVoce EVO 150 è semplicissimo ed ultra rapido, soprattutto se scegli l’eSIM. In questo caso, l’attivazione avviene completamente online, con il riconoscimento dell’identità tramite SPID, così da avere il nuovo numero immediatamente! Questa offerta è disponibile sia per chi desidera effettuare la portabilità sia invece per chi vuole attivare numero del tutto nuovo. Attenzione però: CoopVoce EVO 150 è un’offerta a tempo limitato! Essa sarà infatti disponibile al prezzo di 7,90 euro solo fino al 7 agosto.