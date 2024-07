TIM regala 3 offerte gratis: primo mese a 0 euro per le Power fino a 300GB

È stata davvero dura per un gestore forte come TIM ristabilire il dominio in questi mesi. Il mondo della telefonia mobile era diventato ormai un continuo pullulare di grandi offerte, soprattutto da parte di Iliad e dei gestori virtuali. Serviva dunque qualcosa che fosse di impatto ed è arrivato: ci sono infatti tre offerte straordinarie da prendere al volo.

Queste fanno parte della tanto agognata linea Power, fatta di tre soluzioni diverse e con prezzi differenti. Si parte ovviamente dalla prima che è una grande occasione per tutti coloro che amano avere tutto e in gran quantità. In basso ci sono tutti i dettagli offerta offerta per offerta, come potete d’altronde vedere.

TIM lancia le sue offerte Power con tutto incluso nel prezzo: ecco cosa offrono

La Power Special è lo specchio della volontà di TIM, ovvero l’offerta che vuole offrire tutto in abbondanza con un prezzo accessibile e con il massimo della qualità di rete. Al suo interno ecco infatti i minuti per telefonare tutti i numeri senza limiti, 200 SMS verso chiunque e 300 giga in 5G per navigare in Internet. Il prezzo mensile per i fortunati che possono sceglierla è di soli 9,99 €.

A seguire ci sono due opportunità che potrebbero sembrare di secondo piano ma non lo sono affatto. La Power Iron ad esempio è una grande soluzione per coloro che amano avere a disposizione i migliori contenuti e in ottima quantità. Al suo interno infatti ci sono 150 giga in 4G accompagnati dai soliti minuti senza limiti e da 200 SMS. Il prezzo mensile scende come è chiaro che sia: l’offerta costa 6,99 € al mese.

Si termina con una grande proposta che si posiziona al centro tra le due appena descritte, ovvero la Power Supreme Easy. Il prezzo mensile di questa soluzione mobile di TIM equivale a 7,99 € mensili. Al suo interno minuti illimitati, 200 messaggi e 200 giga in 4G.