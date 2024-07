QuantumScape e Volkswagen: partnership per nuove batterie

Chi ha investito in QuantumScape nei primi anni della sua vita, ora può festeggiare un importante traguardo. L’azienda ha siglato un accordo con PowerCo, la divisione specializzata in batterie del Gruppo Volkswagen, per produrre insieme le batterie allo stato solido destinate al mercato di massa.

Le attuali batterie agli ioni di litio hanno raggiunto un notevole grado di maturità tecnologica, è vero, ma ulteriori miglioramenti sono quasi impossibili ed è per questo che è meglio puntare su un’altra tecnologia. La rivoluzione, per molti esperti e per la stessa Volkswagen, arriverà proprio con le batterie allo stato solido. Queste, una volta finite e sviluppate nei mini dettagli, andranno a trasformare totalmente il settore delle auto elettriche apportando parecchi vantaggi. I sistemi allo stato solido infatti donano alle vetture una maggiore densità energetica, ne migliorano la potenza e riducono di molto i tempi necessari per la ricarica, oltre a implementarne il livello di sicurezza.

Una collaborazione “d’oro” per le batterie allo stato solido

QuantumScape è uno dei leader nella ricerca e sviluppo delle batterie allo stato solido. Già in passato, circa un paio di anni fa, l’azienda ha consegnato le prime batterie ai produttori, segnando un passo importante verso la commercializzazione della tecnologia. L’accordo con Volkswagen rafforza ulteriormente questa direzione.

La piattaforma di QuantumScape si distingue per l’uso di un separatore ceramico allo stato solido proprietario, che consente l’uso di un anodo di puro litio-metallo, apportando tutti i vantaggi dapprima elencati. L’accordo tra QuantumScape e PowerCo cerca di accelerare la produzione e la distribuzione delle batterie allo stato solido, con l’obiettivo di portarle sui veicoli del Gruppo Volkswagen il più presto possibile.

Il futuro delle auto elettriche potrebbe essere dunque nelle “mani” di QuantumScape e Volkswagen. Attraverso l’introduzione delle batterie allo stato solido, potremmo forse presto avere veicoli più performanti da molteplici punti di vista. Chi ha creduto in QuantumScape fin dall’inizio, oggi può guardare con soddisfazione ai progressi fatti. Ora non resta che aspettare con impazienza le prossime innovazioni che questa collaborazione porterà sul mercato.