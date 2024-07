Truffa nuova con un messaggio di posta elettronica: conto azzerato in 2 secondi

Quando una truffa si diffonde tramite e-mail è davvero difficile identificarla. Molti utenti sono cascati in un nuovo tranello che sta arrivando in posta elettronica facendo credere di avere delle chances gratuite su un sito di gioco online.

Truffa ancora in corso, gli utenti credevano fosse passata ma è ancora pronta a fare danni

“Ciao,

C’è un nuovo gorilla in città, ed è super divertente e più che accogliente.

Fai un giro, o meglio ancora, fai 100 giri gratuiti e esplora questo incredibile casinò online con giochi infiniti, bonus folli e regali gratuiti per i giocatori, così che una volta dentro, non vorrai più andartene.

Come appassionato di slot, devi assolutamente dare un’occhiata a questo marchio e reclamare questo incredibile bonus del 400% + 100 giri gratuiti per “Planet of the Apes”, per assicurarti di iniziare con un botto.

OTTIENI I MIEI GIRI GRATUITI“.

Facendo riferimento ad un vero gioco che esiste e che segue tutte le regole utili per non avere problemi con la legge, questa truffa starebbe portando avanti la sua attività criminale senza problemi. Diverse persone purtroppo ci sono cascate iscrivendosi ad una piattaforma che non fa nient’altro che rubare loro dati e soldi. Gli utenti purtroppo credevano di iscriversi ad una piattaforma di giochi online, quando invece l’obiettivo era solo quello di rubargli i dati in fase di iscrizione e poi anche i soldi dopo aver inserito la carta di credito.

Al momento non c’è alcun modo per tirarsi indietro se non quello di bloccare le carte coinvolte. Per evitare a prescindere di finire in un vortice del genere senza fine, l’unico modo è quello di controllare bene i messaggi e-mail che arrivano, determinando dunque se si tratti di una truffa o meno. Stando a quanto riportato, sono tantissime le persone che purtroppo ci sono cascate e questa volta sarà difficile uscirne. Fate quindi molta attenzione e non diffondete assolutamente il testo.