TIM sfida Vodafone con le Power: ecco fino a 300 GB in 5G

Al momento tra tutti i gestori italiani che dominano la scena non poteva che esserci anche TIM. L’azienda italiana per eccellenza e diventata famosa fin da subito ormai diversi anni fa con tutte le sue soluzioni che hanno dato vita anche alle altre aziende.

Sono tanti i gestori che si appoggiano infatti TIM per quanto riguarda la rete mobile ed Internet, ma ora è tempo di dare un’occhiata solo ed esclusivamente alle offerte che questo gestore garantisce.

TIM ha le offerte dell’anno: ecco le Power con tutte le soluzioni migliori al loro interno

TIM dispone di tre offerte incredibili, tutte uniche nel loro genere in quanto vantano tanti contenuti. Queste promozioni mobili fanno parte della gamma Power, ormai conosciuta da tutti per via dei suoi tanti contenuti e dei suoi prezzi generalmente bassi. A testimoniarlo sono gli utenti che già hanno scelto una delle tante offerte della famosa linea, ancora disponibile sul sito.

Partendo dalla nuova Power Special, il prezzo mensile è di 9,99 € per tutti coloro che la scelgono. Al suo interno gli utenti possono trovare minuti senza limiti verso tutti, 200 messaggi verso tutti e 300 giga in 5G per la navigazione in Internet.

Al secondo posto per quanto riguarda i contenuti, spicca la Power Supreme Easy. Il prezzo mensile di 7,99 € garantisce la presenza degli stessi minuti e messaggi ma con 200 giga in 4G per navigare in Internet.

L’ultima offerta disponibile si chiama invece Power Iron. Questa soluzione mobile include al suo interno 150 giga in 4G con gli stessi minuti e messaggi e per un prezzo di 6,99 € al mese.

TIM consente di sottoscrivere queste offerte solo a coloro che fanno parte di alcuni gestori, come tutti quelli virtuali e come Iliad. Il vero vantaggio è quello di ottenere tutti i mesi delle offerte piene di contenuti che solo per la prima mensilità avranno un costo pari a zero.