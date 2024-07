WhatsApp: spiare è facilissimo, così potete sapere tutto del vostro partner

Con un’applicazione come WhatsApp le persone hanno avuto modo di capire tante cose nuove, a partire dalla messaggistica. Ovviamente pian piano, come tutti hanno potuto notare, sono cambiate diverse cose e caratteristiche della piattaforma, che ha acquisito diverse altre funzionalità. Oltre alle chiamate, alle videochiamate e ai trucchi disponibili per salvaguardare soprattutto la propria privacy, sono arrivate anche altre soluzioni.

Effettivamente al di fuori di WhatsApp ci sono delle applicazioni ad essa collegate che permettono alle persone di andare contro caratteristiche ben note all’interno dell’applicazione stessa. Risaltano dei metodi utili per evitare dei limiti o magari uno su tutti che serve per spiare le abitudini delle persone. Se conoscete infatti un utente che non mostra il suo ultimo accesso tenendolo disattivato, avete la soluzione perfetta che fa per voi. Basta infatti scaricare un’applicazione di terze parti che in molti già conoscono da tempo.

WhatsApp: gli utenti hanno trovato l’applicazione perfetta per spiare gli accessi

Utilizzando WhatsApp le persone sono venute a capo di tutti i metodi che l’applicazione offre. C’è un’impostazione molto nota che permette di nascondere il proprio ultimo accesso e anche lo Stato, così da non farsi vedere online e da non lasciare tracce sull’ultima volta che si è entrati in WhatsApp. Molte persone però hanno scoperto anche un’applicazione esterna che consente di andare contro questa soluzione.

Tutto quello che bisogna fare è scaricare dal web l’apk di Whats Tracker, applicazione esterna molto utile e gratuita. Una volta scaricata, questa permette di selezionare alcuni numeri dalla rubrica per riuscire a monitorarli durante la giornata. In questo modo si possono scoprire tutti i momenti in cui quelle persone accedono o escono da WhatsApp.

La persona che sta spiando può avere il resoconto istantaneo ricevendo una notifica ad ogni accesso e ad ogni uscita. Almeno per il momento l’applicazione è disponibile per tutti.