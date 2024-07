TIM ha lanciato la sua attesa iniziativa estiva. Ovvero i Fridays Summer Edition. Questi offrono una serie di vantaggiosi sconti e promozioni su una vasta tipologia di smartphone e dispositivi tech. A partire dal 18 luglio 2024, i clienti potranno approfittare di offerte speciali. Come il 2×1 sui telefoni Honor 200 Lite 5G. Infatti acquistando due prodotti, si potrà pagare una rata mensile ridotta per un periodo di 30 mesi. In aggiunta, sarà disponibile uno sconto imperdibile per l’HonorX6B. Un cellulare dotato di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Cosa che rende l’acquisto ancora più conveniente.

TIM: accessori e opzioni di finanziamento

Queste promozioni si aggiungono alle precedenti che hanno visto sconti su altri modelli. Come il Samsung Galaxy A35 5G e il Motorola Edge 50 Fusion. Tutti acquistabili tramite il finanziamento agevolato TIMFin. Ma non riguarda solo gli smartphone. TIM ha infatti esteso le sue promo anche a Smart TV Samsung Crystal UHD 4K e MacBook Air con chip M3. Il tutto a condizioni più che vantaggiose. Per i clienti interessati a gaming, la PlayStation5 è proposta con sconti speciali. Inclusi bundle con controller e giochi popolari come Gran Turismo 7.

Oltre al risparmio sui dispositivi principali, l’ operatore presentata una serie di benefici aggiuntivi. Ad esempio, con l’opzione TIMClub a un costo simbolico, i clienti possono ottenere fino a tre mesi di servizi gratuiti. Oltre a ulteriori promozioni sugli acquisti rateizzati. In più, è possibile arricchire l’esperienza con accessori di qualità come gli auricolari wireless Galaxy Buds FE. Oppure con lo smartwatch Galaxy Watch 6 LTE. Articoli disponibili in una Promo 2×1 con la possibilità di aggiungere il servizio TIMOne Number a un prezzo conveniente.

Per facilitare l’accesso a queste offerte, TIM offre il finanziamento TIMFin con tasso zero e opzioni di pagamento rateizzato fino a 30 mesi. Così da rendere gli acquisti più accessibili per tutti. Tali iniziative mirano a soddisfare le esigenze tecnologiche dei consumatori. Ma anche ad offrire soluzioni di pagamento flessibili e convenienti. Per ulteriori dettagli su tutte le promozioni attive e per poterne beneficiare, i clienti possono visitare i negoziTIM o il sito web dell’operatore.