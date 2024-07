Nel panorama delle telecomunicazioni, Iliad si conferma come uno dei provider di punta, grazie alla sua proposta di valore che coniuga qualità e prezzi contenuti. La sua reputazione di gestore affidabile è ben consolidata e continua a brillare grazie alle offerte vantaggiose attualmente disponibili.

Le tre offerte imperdibili di Iliad

Sul sito ufficiale di Iliad, si possono scoprire tre offerte distintive, pensate per soddisfare le diverse esigenze degli utenti e valide fino alla fine di luglio. Tra queste, spicca l’innovativa Giga 180, che ha attirato l’attenzione di molti per il suo eccezionale rapporto qualità-prezzo. Con questa offerta, al costo di 9,99 € al mese, gli utenti ottengono minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS senza limiti e ben 180 giga di traffico dati in 5G. Un’opportunità imperdibile per chi cerca un pacchetto completo e conveniente.

Accanto a questa, Iliad propone la Giga 120, un piano che, a 7,99 € mensili, offre una quantità leggermente inferiore di dati rispetto alla Giga 180. In questo caso, si ottengono 120 giga in 4G, mantenendo invariati i minuti e gli SMS illimitati. Questa opzione rappresenta una scelta equilibrata per chi desidera risparmiare ulteriormente senza rinunciare a una buona quantità di traffico dati.

Ma è la Flash 250 l’offerta che davvero conquista il mercato. Disponibile fino al prossimo 31 luglio, questa proposta garantisce minuti e SMS illimitati insieme a un sorprendente pacchetto di 250 giga in 5G, tutto a un prezzo fisso di 11,99 € al mese. È l’offerta di punta che, per chi fa un uso intensivo della rete, rappresenta una vera e propria rivoluzione.

Smartphone e fibra ottica per tutti

Inoltre, per coloro che hanno uno smartphone Iliad, c’è una vantaggiosa promozione sulla fibra ottica. Con un abbonamento mensile che scende da 24,99 € a 19,99 €, è possibile arricchire la propria esperienza con una connessione ad alta velocità a casa, completando così un’offerta davvero competitiva e su misura per le esigenze moderne.